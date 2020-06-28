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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Астерас
Панетоликос - Астерас: обзор матча 28 июня 2020
Панетоликос
28.06.2020, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Астерас
32'
A. Dauda
11'
Х. Мунафо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - Астерас
90'
+1
Желтая карточка
B. FernÃ¡ndez
Замена
M. Biai
️️️️
F. Rosa
84'
78'
Желтая карточка
Н. Пападопулос
Желтая карточка
E. Tzanakakis
78'
Замена
A. Oscar Lucero
️️️️
A. Mounier
74'
Желтая карточка
Г. Лиавас
73'
Замена
A. Bajrovic
️️️️
A. Dauda
73'
Желтая карточка
F. Rosa
56'
46'
Замена
А. Риера
️️️️
L. FernÃ¡ndez
46'
Замена
B. FernÃ¡ndez
️️️️
F. Bellocq
43'
Желтая карточка
Х. Тасулис
35'
Желтая карточка
М. Делетич
ГОЛ! 1:1!
A. Dauda
32'
29'
Желтая карточка
Х. Мунафо
21'
Желтая карточка
Сито
11'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мунафо
Пас отдал
М. Делетич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
88
Хесус Фернандес
ВР
23
Kevin Garcia
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
19
Farley Rosa
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
8
Далсью
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
9
Abiola Dauda
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
7
Милош Делетич
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
40
Сито
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Панетоликос
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
18
Александрос Паррас
ЦЗ
6
Ayman Tahar
ЦП
18
Adrian Oscar Lucero
ЦП
98
Mimito Biai
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
3-5-2
88
Хесус Фернандес
23
54
Лиавас
47
Малис
19
10
Дуарте
8
Далсью
20
Диас
24
Цингарас
0
9
3-3-4
1
Пападопулос
58
Пасалидис
6
27
Коцирас
3
Тасулис
8
Мунафо
14
20
Регис
40
Сито
10
7
Делетич
0
18
18
0
19
98
98
19
9
10
10
9
14
44
44
14
10
23
Риера
23
Риера
10
Остались в запасе
Панетоликос
Астерас
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
18
Александрос Паррас
ЦЗ
6
Ayman Tahar
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
99
Антонис Цифцис
ВР
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
18
Александрос Паррас
ЦЗ
6
Ayman Tahar
ЦП
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Панетоликос - Астерас
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
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