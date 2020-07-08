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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Панатинаикос
ПАОК - Панатинаикос: обзор матча 08 июля 2020
ПАОК
08.07.2020, среда, 21:00
Греция. Суперлига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Панатинаикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Панатинаикос
Замена
Т. Циггарас
️️️️
О. Эль-Каддури
82'
82'
Замена
Д. Коловос
️️️️
С. Александропулос
Замена
Л. Матос
️️️️
Р. Алвес
82'
81'
Замена
D. Serpezis
️️️️
Ф. Македа
81'
Замена
U. Bech
️️️️
В. Загаритис
79'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
Я. Бузукис
74'
Желтая карточка
Ануар
Замена
К. Свидерски
️️️️
Ч. Акпом
73'
65'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
А. Кампецис
Замена
M. Stoch
️️️️
Д. Бисесвар
62'
Желтая карточка
Д. Бисесвар
60'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
35'
7'
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Маурисио
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
23
Ануар
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
23
Vangelis Theocharis
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
20
Виейринья
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
99
Miroslav Stoch
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
28
Карол Свидерски
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Панатинаикос
31
Николаос Христогеоргос
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
22
Димитриос Коловос
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
24
Christian Konan
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
17
Uffe Bech
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Пасхалакис
13
Яннулис
15
Варела
5
Михайлидис
15
Ингасон
8
Маурисио
7
Эль-Каддури
2
Алвес
17
Цолис
29
Акпом
21
Бисесвар
3-5-2
1
Диудис
12
Хадзитеодоридис
4
Коловециос
4
Шенкевельд
14
Александропулос
23
Ануар
19
Загаритис
23
8
Бузукис
9
Македа
90
Кампецис
2
Алвес
3
Лео Матос
3
Лео Матос
2
Алвес
7
Эль-Каддури
5
Циггарас
5
Циггарас
7
Эль-Каддури
21
Бисесвар
99
99
21
Бисесвар
29
Акпом
28
Свидерски
28
Свидерски
29
Акпом
14
Александропулос
22
Коловос
22
Коловос
14
Александропулос
9
Македа
58
58
9
Македа
8
Бузукис
9
Переа
9
Переа
8
Бузукис
90
Кампецис
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
90
Кампецис
19
Загаритис
17
17
19
Загаритис
Остались в запасе
ПАОК
Панатинаикос
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
20
Виейринья
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
24
Christian Konan
ЦФ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
20
Виейринья
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Остались в запасе
24
Christian Konan
ЦФ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча ПАОК - Панатинаикос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Тумба
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