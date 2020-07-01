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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - АЕК
ПАОК - АЕК: обзор матча 01 июля 2020
ПАОК
01.07.2020, среда, 21:00
Греция. Суперлига, 5 тур
0 : 2
Завершен
АЕК
42'
Д. Чигринский
81'
М. Ливайя (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - АЕК
87'
Замена
С. Араухо
️️️️
Н. Оливейра
Желтая карточка
Ф. Варела
86'
82'
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
П. Манталос
82'
Замена
М. Оиконому
️️️️
М. Ливайя
81'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Ливайя
Желтая карточка
С. Ингасон
79'
Замена
Л. Лабру
️️️️
M. Stoch
74'
67'
Желтая карточка
Д. Чигринский
62'
Замена
Д. Верде
️️️️
Х. Албанис
Замена
Ч. Акпом
️️️️
К. Свидерски
56'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
А. Эсити
46'
Замена
Р. Алвес
️️️️
Л. Матос
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чигринский
Пас отдал
М. Ливайя
Желтая карточка
Л. Матос
31'
11'
Желтая карточка
Паулиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Маурисио
ОП
13
Андерсон Эсити
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
99
Miroslav Stoch
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
22
Константинос Стамулис
ПЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
5
Анель Шабанадзович
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Пасхалакис
13
Яннулис
15
Варела
15
Ингасон
3
Лео Матос
8
Маурисио
13
Эсити
7
Эль-Каддури
99
17
Цолис
28
Свидерски
4-3-3
1
Баркас
19
Чигринский
4
Сварнас
27
Паулиньо
22
Лопеш
7
Крстичич
8
Симойш
20
Манталос
19
Албанис
7
Оливейра
10
Ливайя
3
Лео Матос
2
Алвес
2
Алвес
3
Лео Матос
99
7
Лабру
7
Лабру
99
28
Свидерски
29
Акпом
29
Акпом
28
Свидерски
13
Эсити
21
Бисесвар
21
Бисесвар
13
Эсити
10
Ливайя
6
Оиконому
6
Оиконому
10
Ливайя
20
Манталос
4
Шиманьски
4
Шиманьски
20
Манталос
19
Албанис
10
Верде
10
Верде
19
Албанис
7
Оливейра
21
Араухо
21
Араухо
7
Оливейра
Остались в запасе
ПАОК
АЕК
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
22
Константинос Стамулис
ПЗ
15
Жига Лаци
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
5
Анель Шабанадзович
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Остались в запасе
22
Константинос Стамулис
ПЗ
15
Жига Лаци
ЦЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
5
Анель Шабанадзович
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча ПАОК - АЕК
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
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