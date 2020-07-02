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Материалы

ПАОК - АЕК

01.07.2020, Среда, 21:00 мск Греция. Суперлига, 5 тур ПАОК - АЕК
Греция. Суперлига (2019/2020)
18 тур
12 января, воскресенье 20:30 ПАОК 1:0 АЕК
5 тур
29 сентября, воскресенье 19:30 АЕК 2:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2018/2019)
19 тур
3 февраля, воскресенье 20:30 АЕК 1:1 ПАОК
4 тур
23 сентября, воскресенье 20:30 ПАОК 2:0 АЕК
Греция. Суперлига (2017/2018)
25 тур
11 марта, воскресенье 20:30 ПАОК 0:0 АЕК
10 тур
5 ноября, воскресенье 20:30 АЕК 1:0 ПАОК
Греция. Еврокубковый плей-офф (2016/2017)
5 тур
28 мая, воскресенье 20:30 АЕК 1:0 ПАОК
1 тур
14 мая, воскресенье 20:30 ПАОК 0:1 АЕК
Греция. Суперлига (2016/2017)
24 тур
12 марта, воскресенье 20:30 АЕК 3:0 ПАОК
9 тур
30 октября, воскресенье 20:30 ПАОК 1:0 АЕК
Греция. Еврокубковый плей-офф (2015/2016)
5 тур
29 мая, воскресенье 20:00 АЕК 0:0 ПАОК
1 тур
11 мая, среда 20:30 ПАОК 2:1 АЕК
Греция. Суперлига (2015/2016)
19 тур
24 января, воскресенье 20:30 АЕК 1:0 ПАОК
4 тур
23 сентября, среда 20:30 ПАОК 2:1 АЕК
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