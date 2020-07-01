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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Арис
Панатинаикос - Арис: обзор матча 01 июля 2020
Панатинаикос
01.07.2020, среда, 19:15
Греция. Суперлига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Арис
41'
Д. Курбелис
88'
Д. Коловециос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Арис
ГОЛ! 2:0!
Д. Коловециос
88'
Замена
В. Загаритис
️️️️
И. Хадзитеодоридис
83'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
А. Кампецис
83'
Замена
С. Александропулос
️️️️
А. Хадзийованнис
65'
Замена
Ануар
️️️️
Y. Ayoub
46'
45'
+6
Замена
D. Diamantopoulos
️️️️
L. Duarte
42'
Желтая карточка
Д. Мансини
Желтая карточка
Y. Ayoub
42'
Желтая карточка
Д. Курбелис
42'
ГОЛ! 1:0!
Д. Курбелис
41'
30'
Желтая карточка
L. Sasha
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
31
Николаос Христогеоргос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
23
Vangelis Theocharis
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Арис
98
Fabian Ehmann
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
3
MihÃ¡ly Korhut
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
8
Lerin Duarte
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
14
Сотирис Александропулос
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
23
Ануар
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Арис
23
Хулиан
ВР
9
Dimitrios Diamantopoulos
ЦФ
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
3-4-3
31
Христогеоргос
12
Хадзитеодоридис
4
Шенкевельд
4
Коловециос
23
20
8
Бузукис
6
Курбелис
90
Кампецис
9
Македа
7
Хадзийованнис
3-5-2
98
31
Роуз
2
3
8
Матилья
8
16
Гама
7
Мансини
10
Мартинес
38
88
7
Хадзийованнис
14
Александропулос
14
Александропулос
7
Хадзийованнис
12
Хадзитеодоридис
19
Загаритис
19
Загаритис
12
Хадзитеодоридис
20
23
Ануар
23
Ануар
20
90
Кампецис
9
Переа
9
Переа
90
Кампецис
8
9
9
8
Остались в запасе
Панатинаикос
Арис
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
1
Сократис Диудис
ВР
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
23
Хулиан
ВР
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
1
Сократис Диудис
ВР
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Остались в запасе
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
23
Хулиан
ВР
Главный тренер
Гиоргос Донис
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Панатинаикос - Арис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 0
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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