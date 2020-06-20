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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Карвина
Теплице - Карвина: обзор матча 20 июня 2020
Теплице
20.06.2020, суббота, 16:30
Чехия. Синот Лига, 2 тур
4 : 1
Завершен
Карвина
33'
J. Mareš
43'
P. Zitny
73'
Д. Трубац
88'
P. Moulis
49'
О. Лингр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Карвина
ГОЛ! 4:1!
P. Moulis
88'
85'
Замена
M. Hanousek
️️️️
J.
Замена
Я. Шейбал
️️️️
Д. Трубац
85'
Замена
A. Ljevakovic
️️️️
P. Zitny
85'
78'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
А. Ба Луа
78'
Замена
М. Буката
️️️️
К. Косе
ГОЛ! 3:1!
Д. Трубац
73'
69'
Желтая карточка
К. Косе
65'
Желтая карточка
D. Guba
Замена
M. Radosta
️️️️
J. Mareš
63'
Желтая карточка
J. Mareš
61'
49'
ГОЛ! 2:1!
О. Лингр
Пас отдал
А. Ба Луа
46'
Замена
D. Guba
️️️️
T. Abdulrahman
46'
Замена
M. Janecka
️️️️
М. Рундич
ГОЛ! 2:0!
P. Zitny
43'
35'
Желтая карточка
T. Abdulrahman
ГОЛ! 1:0!
J. Mareš
Пас отдал
A. Hycka
33'
Желтая карточка
Л. Маречек
30'
Желтая карточка
T. Kucera
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
9
Евгений Назаров
ЦЗ
15
Pavel Cmovs
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
10
P. Moulis
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Карвина
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
0
M. Conka
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
21
Jean
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Теплице
17
T. Vondrasek
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦЗ
0
A. Ljevakovic
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
26
David Cerny
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
Карвина
18
Martin Pastornicky
ВР
0
M. Janecka
ЦЗ
0
D. Guba
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
28
Мартин Буката
ЦП
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
3-4-4
9
Назаров
15
0
23
Маречек
0
27
Трубац
29
10
30
37
Ржезничек
11
4-4-3
0
3
Рундич
0
2
Ндефе
21
5
Косе
32
Лингр
42
Смрз
50
Ба Луа
25
26
11
35
35
11
29
0
0
29
27
Трубац
2
Шейбал
2
Шейбал
27
Трубац
3
Рундич
0
0
3
Рундич
25
0
0
25
21
25
25
21
5
Косе
28
Буката
28
Буката
5
Косе
50
Ба Луа
77
Вукадинович
77
Вукадинович
50
Ба Луа
Остались в запасе
Теплице
Карвина
17
T. Vondrasek
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦЗ
26
David Cerny
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
18
Martin Pastornicky
ВР
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
17
T. Vondrasek
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦЗ
26
David Cerny
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
Остались в запасе
18
Martin Pastornicky
ВР
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Теплице - Карвина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
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Карвина
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
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