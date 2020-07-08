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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Баник
Яблонец - Баник: обзор матча 08 июля 2020
Яблонец
08.07.2020, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Баник
4'
Д. Штепанек
64'
Н. Кузманович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Баник
Желтая карточка
В. Хрубы
90'
+2
Замена
O. Velich
️️️️
М. Долежал
90'
+1
Желтая карточка
Я. Поважанец
89'
Желтая карточка
М. Кратохвил
87'
86'
Замена
R. Reiter
️️️️
Н. Кузманович
78'
Желтая карточка
T. Smola
Замена
Я. Храмоста
️️️️
М. Матоушек
72'
66'
Желтая карточка
Я. Покорны
64'
ГОЛ! 1:1!
Н. Кузманович
Пас отдал
J. Fleisman
46'
Замена
Д. Бухта
️️️️
О. Шашинка
46'
Замена
T. Smola
️️️️
M. Lalkovic
Замена
T. Pilik
️️️️
R. Acosta
46'
35'
Желтая карточка
Р. Поточны
ГОЛ! 1:0!
Д. Штепанек
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
18
Rafael Acosta
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
13
Мартин Матоушек
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
2
Jakub Drozd
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
0
M. Lalkovic
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Яблонец
28
Jaroslav Perina
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
17
David Machacek
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
9
Oliver Velich
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
0
M. Jirasek
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
28
Lumir Ciz
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
3-5-1-2
4
Плехаты
9
16
Кроб
7
Поважанец
18
27
Кратохвил
13
Матоушек
3
Хюбшман
23
Штепанек
15
Долежал
30
Хрубы
3-4-4
25
38
Покорны
94
Стронати
8
Янош
11
Кузманович
2
0
0
91
Поточны
1
27
Шашинка
18
0
0
18
13
Матоушек
19
Храмоста
19
Храмоста
13
Матоушек
15
Долежал
9
9
15
Долежал
27
Шашинка
19
Бухта
19
Бухта
27
Шашинка
11
Кузманович
7
7
11
Кузманович
0
0
0
0
Остались в запасе
Яблонец
Баник
17
David Machacek
ЦФ
28
Jaroslav Perina
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
28
Lumir Ciz
ЦФ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
0
M. Jirasek
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
17
David Machacek
ЦФ
28
Jaroslav Perina
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Остались в запасе
28
Lumir Ciz
ЦФ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
0
M. Jirasek
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Яблонец - Баник
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
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