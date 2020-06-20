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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Славия
Баник - Славия: обзор матча 20 июня 2020
Баник
20.06.2020, суббота, 21:00
Чехия. Синот Лига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Славия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
0
M. Jirasek
ЦП
91
Роман Поточны
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
0
M. Lalkovic
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Баник
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
2
Jakub Drozd
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
0
T. Smola
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
0
M. Baros
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
18
P. Hellebrand
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
4-3-4
38
Покорны
23
Свозил
25
94
Стронати
8
Янош
26
Калоц
0
91
Поточны
0
27
Шашинка
0
3-2-3-1-1
1
Колар
3
Голеш
17
4
Зима
34
Цоуфал
26
Боржил
8
Масопуст
23
Шевчик
10
Станчу
17
Провод
11
Тецл
Остались в запасе
Баник
Славия
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
2
Jakub Drozd
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
0
T. Smola
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
0
M. Baros
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
19
Оскар Дорли
ЛП
31
Пржемисл Коварж
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
2
Jakub Drozd
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
0
T. Smola
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
0
M. Baros
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Дорли
ЛП
31
Пржемисл Коварж
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Баник - Славия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Местски
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