Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Оденсе
Сендерийск - Оденсе: обзор матча 04 июля 2020
Сендерийск
04.07.2020, суббота, 19:00
Дания. Суперлига, группа B, 5 тур
1 : 1
Завершен
Оденсе
77'
А. Бах
80'
M. Hyllegaard
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Оденсе
88'
Желтая карточка
М. Фрекьяер-Йенсен
Желтая карточка
E. Gunnthor Jonsson
80'
80'
ГОЛ! 1:1!
M. Hyllegaard
Пас отдал
М. Фрекьяер-Йенсен
ГОЛ! 1:0!
А. Бах
Пас отдал
С. Гартенманн
77'
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
А. Якобсен
77'
Замена
А. Довбик
️️️️
К. Якобсен
76'
72'
Замена
Р. Эстрем
️️️️
R. Laursen
Желтая карточка
А. Бах
70'
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
V. Ekani
67'
Замена
R. Hassan
️️️️
R. Vinderslev
59'
Замена
M. Albaek
️️️️
M. Hansen
59'
58'
Замена
А. Клинге
️️️️
М. Опондо
Желтая карточка
V. Ekani
57'
46'
Замена
M. Hyllegaard
️️️️
J. Thomasen
46'
Замена
J. Drachmann
️️️️
И. Жебали
36'
Желтая карточка
И. Жебали
34'
Желтая карточка
R. Laursen
18'
Желтая карточка
J. Thomasen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
28
Sebastian Mielitz
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
23
Mads Hansen
ЦП
6
Eggert Gunnthor Jonsson
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
0
J. Absalonsen
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
4
Ryan Laursen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Сендерийск
1
Nikola Mirkovic
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
77
Rilwan Hassan
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
43
Mathias Brems
ЦЗ
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
19
Андерс Клинге
ЦП
8
Janus Drachmann
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
3-5-1-1
28
3
Гартенманн
27
18
Бах
6
29
0
14
Якобсен
6
23
18
Якобсен
3-4-3
53
Кристенсен
4
6
Тверсков
2
11
Опондо
18
23
29
Фрекьяер-Йенсен
7
Свендсен
11
Жебали
94
Нильсен
6
77
77
6
23
17
17
23
29
22
Фредериксен
22
Фредериксен
29
14
Якобсен
9
Довбик
9
Довбик
14
Якобсен
18
Якобсен
20
20
18
Якобсен
11
Опондо
19
Клинге
19
Клинге
11
Опондо
11
Жебали
8
8
11
Жебали
4
3
Эстрем
3
Эстрем
4
18
26
26
18
Остались в запасе
Сендерийск
Оденсе
1
Nikola Mirkovic
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
30
Mande Sayouba
ВР
43
Mathias Brems
ЦЗ
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
1
Nikola Mirkovic
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
43
Mathias Brems
ЦЗ
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Сендерийск - Оденсе
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
Новости команд
Все
Сендерийск
Оденсе
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+