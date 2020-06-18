Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Сендерийск
Оденсе - Сендерийск: обзор матча 18 июня 2020
Оденсе
18.06.2020, четверг, 19:00
Дания. Суперлига, группа B, 2 тур
2 : 0
Завершен
Сендерийск
16'
Й. Тверсков (П)
32'
T. KlÃ¸ve
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Сендерийск
Замена
M. Hyllegaard
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
90'
79'
Замена
N. Marfelt
️️️️
С. Гартенманн
Замена
️️️️
J. Skjelvik
78'
69'
Замена
А. Довбик
️️️️
Э. Фредериксен
Замена
С. Свендсен
️️️️
М. Опондо
60'
58'
Замена
M. Albaek
️️️️
V. Ekani
58'
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
J. Absalonsen
58'
Замена
M. Hansen
️️️️
E. Gunnthor Jonsson
44'
Желтая карточка
J. Absalonsen
ГОЛ! 2:0!
T. KlÃ¸ve
Пас отдал
J. Skjelvik
32'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Тверсков
16'
15'
Желтая карточка
С. Гартенманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
4
Ryan Laursen
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
4
Matti Lund Nielsen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Сендерийск
28
Sebastian Mielitz
ВР
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦЗ
0
J. Absalonsen
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
6
Eggert Gunnthor Jonsson
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
43
Mathias Brems
ЦЗ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Сендерийск
1
Nikola Mirkovic
ВР
18
Nicholas Marfelt
ЦЗ
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
23
Mads Hansen
ЦП
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
4-4-2
30
4
4
6
Тверсков
3
21
Трандарсон
23
11
Опондо
18
9
29
Фрекьяер-Йенсен
4-5-1
28
26
3
Гартенманн
6
27
0
6
34
Эскесен
29
22
Фредериксен
18
Якобсен
29
Фрекьяер-Йенсен
26
26
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Опондо
7
Свендсен
7
Свендсен
11
Опондо
3
Гартенманн
18
18
3
Гартенманн
29
17
17
29
6
23
23
6
0
20
20
0
22
Фредериксен
9
Довбик
9
Довбик
22
Фредериксен
Остались в запасе
Оденсе
Сендерийск
1
Hans Christian Bernat
ВР
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
43
Mathias Brems
ЦЗ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
1
Nikola Mirkovic
ВР
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
4
Daniel Obbekjær
ЦЗ
43
Mathias Brems
ЦЗ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikola Mirkovic
ВР
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Оденсе - Сендерийск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
Все
Оденсе
Сендерийск
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+