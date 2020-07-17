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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Нордшелланд
Мидтьюлланд - Нордшелланд: обзор матча 17 июля 2020
Мидтьюлланд
17.07.2020, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, группа A, 8 тур
6 : 3
Завершен
Нордшелланд
14'
Р. Шварц (П)
55'
А. Дрейер
57'
Ф. Ониика
71'
Э. Святченко
82'
Р. Шварц (П)
90+1'
Л. Вибе
10'
К. Сулемана
23'
К. Сулемана
70'
Т. Чуквуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Нордшелланд
ГОЛ! 6:3!
Л. Вибе
90'
+1
Замена
Р. Николайсен
️️️️
Э. Святченко
83'
Замена
Л. Вибе
️️️️
М. Андерсон
83'
ГОЛ с пенальти! 5:3!
Р. Шварц
82'
81'
Желтая карточка
А. Франсис
Замена
С. Каба
️️️️
Ф. Ониика
74'
Замена
А. Мабиль
️️️️
А. Дрейер
73'
ГОЛ! 4:3!
Э. Святченко
Пас отдал
Эвандер
71'
70'
ГОЛ! 3:3!
Т. Чуквуани
Пас отдал
А. Франсис
61'
Замена
И. Садик
️️️️
И. Атанга
61'
Замена
А. Франсис
️️️️
М. Дамсгор
61'
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
Я. Кристенсен
ГОЛ! 3:2!
Ф. Ониика
Пас отдал
А. Дрейер
57'
ГОЛ! 2:2!
А. Дрейер
Пас отдал
Ф. Ониика
55'
Желтая карточка
Д. Андерссон
45'
+3
Желтая карточка
Й. Каюсте
25'
23'
ГОЛ! 1:2!
К. Сулемана
Пас отдал
М. Дамсгор
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Шварц
14'
13'
Красная карточка
М. Тюхосен
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Сулемана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Эвандер
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Ронни Шварц
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
3
Maxwell Woledzi
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
Нордшелланд
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
40
Rasmus From
ЦФ
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
11
Ибрахим Садик
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Андерсен
2
Андерссон
24
Шольц
28
Святченко
5
2
Каюсте
16
Ониика
10
Эвандер
23
Андерсон
10
Дрейер
29
Шварц
3-4-1-2
1
Виндаль
5
18
Месик
17
Тюхосен
33
Кристенсен
8
Андерсен
10
Диоманде
3
14
Дамсгор
7
Сулемана
20
Атанга
28
Святченко
2
Николайсен
2
Николайсен
28
Святченко
10
Дрейер
11
Мабиль
11
Мабиль
10
Дрейер
23
Андерсон
26
Вибе
26
Вибе
23
Андерсон
16
Ониика
9
Каба
9
Каба
16
Ониика
33
Кристенсен
42
Чуквуани
42
Чуквуани
33
Кристенсен
14
Дамсгор
17
Франсис
17
Франсис
14
Дамсгор
20
Атанга
11
Садик
11
Садик
20
Атанга
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Нордшелланд
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
40
Rasmus From
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
10
Миккель Ригор
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
Остались в запасе
40
Rasmus From
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
10
Миккель Ригор
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Мидтьюлланд - Нордшелланд
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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