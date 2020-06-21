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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Атромитос
Астерас - Атромитос: обзор матча 21 июня 2020
Астерас
21.06.2020, воскресенье, 19:15
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Атромитос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
40
Сито
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
9
Георгиос Манусос
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Астерас
93
Неофитос Михаил
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
23
Адриан Риера
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
Атромитос
16
Балаж Медьери
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
18
RaÃºl Baena
ЦП
15
Madson
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
14
Нилл де Паув
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
3-3-4
1
Пападопулос
27
Коцирас
58
Пасалидис
5
Матрикарди
3
Тасулис
14
8
Мунафо
40
Сито
9
Барралес
10
7
Делетич
3-2-2-2
35
Мандас
33
Рисванис
19
Кивракидис
98
14
Андруцос
6
Гутас
8
Харисис
8
Бусуладжич
27
Веллиос
9
Манусос
Остались в запасе
Астерас
Атромитос
93
Неофитос Михаил
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
23
Адриан Риера
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
16
Балаж Медьери
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
18
RaÃºl Baena
ЦП
15
Madson
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
14
Нилл де Паув
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
23
Адриан Риера
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
18
RaÃºl Baena
ЦП
15
Madson
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
14
Нилл де Паув
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Астерас - Атромитос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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