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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Ларисса
Панетоликос - Ларисса: обзор матча 15 июня 2020
Панетоликос
15.06.2020, понедельник, 20:00
Греция. Суперлига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Ларисса
53'
A. Mounier
61'
A. Dauda
77'
A. Mounier
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - Ларисса
Замена
Г. Арийиби
️️️️
A. Mounier
86'
78'
Замена
S. Filip
️️️️
М. Музек
ГОЛ! 3:0!
A. Mounier
77'
75'
Желтая карточка
A. Ghazal
Желтая карточка
F. Rosa
70'
ГОЛ! 2:0!
A. Dauda
Пас отдал
A. Mounier
61'
56'
Замена
A. Ghazal
️️️️
A. Secerovic
ГОЛ! 1:0!
A. Mounier
53'
Желтая карточка
А. Малис
45'
+1
5'
Желтая карточка
G. Torje
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
88
Хесус Фернандес
ВР
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
23
Kevin Garcia
ЦЗ
20
Хорхе Диас
ЦП
8
Далсью
ЦП
15
Juan Álvarez
ЦП
19
Farley Rosa
ЦП
9
Abiola Dauda
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Ларисса
47
Огмундур Кристинссон
ВР
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
22
Adnan Secerovic
ЦП
18
Jonathan Bustos
ЦП
7
Винисиус
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
0
G. Torje
ЦП
11
Athanasios Papazoglou
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Панетоликос
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
18
Александрос Паррас
ЦЗ
28
Гболи Арийиби
ЦП
98
Mimito Biai
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
18
Adrian Oscar Lucero
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
10
Admir Bajrovic
ЦФ
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
66
Ali Ghazal
ЦП
8
Jean Luc Gbayara
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
4-4-2
88
Хесус Фернандес
27
54
Лиавас
23
47
Малис
20
Диас
15
19
8
Далсью
0
9
4-5-1
47
Кристинссон
15
Маркович
5
77
Музек
20
22
7
Винисиус
22
0
18
11
0
28
Арийиби
28
Арийиби
0
98
98
18
18
77
Музек
70
70
77
Музек
22
66
66
22
Остались в запасе
Панетоликос
Ларисса
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
18
Александрос Паррас
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
10
Admir Bajrovic
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
1
Gergely Nagy
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
8
Jean Luc Gbayara
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
18
Александрос Паррас
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
10
Admir Bajrovic
ЦФ
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
8
Jean Luc Gbayara
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Панетоликос - Ларисса
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
Новости команд
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Панетоликос
Ларисса
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2025.06.22 11:53
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Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
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