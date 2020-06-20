Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Арис
АЕК - Арис: обзор матча 20 июня 2020
АЕК
20.06.2020, суббота, 21:30
Греция. Суперлига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Арис
63'
С. Араухо
86'
Н. Оливейра (П)
54'
Б. Гама (П)
76'
Н. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Арис
Желтая карточка
Д. Шиманьски
88'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Н. Оливейра
86'
Замена
Х. Албанис
️️️️
Д. Верде
81'
79'
Желтая карточка
Д. Мансини
Желтая карточка
М. Оиконому
76'
76'
ГОЛ! 1:2!
Н. Мартинес
74'
Желтая карточка
А. Ба
ГОЛ! 1:1!
С. Араухо
63'
61'
Замена
Н. Дигини
️️️️
Л. Роуз
61'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
G. Fetfatzidis
Замена
Н. Оливейра
️️️️
М. Ливайя
59'
Желтая карточка
П. Манталос
54'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Гама
30'
Замена
D. Larsson
️️️️
У. Соуза
13'
Замена
А. Ба
️️️️
Ф. Велес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Арис
23
Хулиан
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
33
Угу Соуза
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
7
Даниэль Мансини
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
19
Martin Tonso
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
23
Никлас Хульт
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
19
Христос Албанис
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Арис
98
Fabian Ehmann
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
10
Daniel Larsson
ЦП
17
Абу Ба
ЦП
8
Lerin Duarte
ЦП
38
Petros Bakoutsis
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
30
Николя Дигини
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
4-3-3
1
Баркас
2
Бакакис
6
Оиконому
4
Сварнас
22
Лопеш
4
Шиманьски
7
Крстичич
20
Манталос
21
Араухо
10
Ливайя
10
Верде
4-5-1
23
Хулиан
5
33
Соуза
31
Роуз
4
Фран Велес
16
Гама
10
8
Матилья
88
19
7
Мансини
10
Верде
19
Албанис
19
Албанис
10
Верде
10
Ливайя
7
Оливейра
7
Оливейра
10
Ливайя
33
Соуза
10
10
33
Соуза
4
Фран Велес
17
Ба
17
Ба
4
Фран Велес
10
10
Мартинес
10
Мартинес
10
31
Роуз
30
Дигини
30
Дигини
31
Роуз
Остались в запасе
АЕК
Арис
16
Панайотис Цинтотас
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
23
Никлас Хульт
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
98
Fabian Ehmann
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
8
Lerin Duarte
ЦП
38
Petros Bakoutsis
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
23
Никлас Хульт
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Остались в запасе
98
Fabian Ehmann
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
8
Lerin Duarte
ЦП
38
Petros Bakoutsis
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча АЕК - Арис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 0
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Новости команд
Все
АЕК
Арис
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
10:58
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
10:12
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
5 ноября
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
10:58
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
10:12
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
5 ноября
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Клуб РПЛ подписал бразильского вингера
20 июля
Клуб РПЛ подпишет Дуду
29 июня
2
Воспитанник «Барселоны» рассказал о своем состоянии после укуса собаки за гениталии
2025.08.01 21:09
1
Воспитанника «Барселоны» госпитализировали – собака укусила его за гениталии
2025.07.30 19:53
3
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.23 08:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+