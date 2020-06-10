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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Айнтрахт
Бавария - Айнтрахт: обзор матча 10 июня 2020
Бавария
10.06.2020, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
14'
И. Перишич
74'
Р. Левандовски
69'
Д. Да Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Айнтрахт
Желтая карточка
Л. Эрнандес
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
М. Хинтереггер
88'
Желтая карточка
А. Силва
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Л. Горецка
86'
77'
Замена
Л. Торро
️️️️
Ш. Илсанкер
77'
Замена
Б. Дост
️️️️
Д. Кор
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
74'
69'
ГОЛ! 1:1!
Д. Да Коста
Пас отдал
Д. Камада
66'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
А. Туре
66'
Замена
Д. Камада
️️️️
М. Гачинович
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
И. Перишич
62'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
К. Коман
62'
Желтая карточка
И. Перишич
44'
ГОЛ! 1:0!
И. Перишич
Пас отдал
Т. Мюллер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
19
Андре Силва
ЦФ
17
Себастьян Роде
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
18
Даичи Камада
АП
12
Бас Дост
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
17
Боатенг
5
Алаба
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
5
Перишич
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-2-1-2
1
Трапп
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
19
Абрахам
6
Туре
22
Чендлер
31
Кор
31
Илсанкер
8
Гачинович
17
Роде
19
Силва
5
Перишич
21
Эрнандес
21
Эрнандес
5
Перишич
27
Горецка
88
Мартинес
88
Мартинес
27
Горецка
21
Коман
6
Алькантара
6
Алькантара
21
Коман
8
Гачинович
18
Камада
18
Камада
8
Гачинович
31
Илсанкер
6
Торро
6
Торро
31
Илсанкер
6
Туре
21
Да Коста
21
Да Коста
6
Туре
31
Кор
12
Дост
12
Дост
31
Кор
Остались в запасе
Бавария
Айнтрахт
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Бавария - Айнтрахт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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