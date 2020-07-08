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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Анкарагюджю
Гезтепе - Анкарагюджю: обзор матча 08 июля 2020
Гезтепе
08.07.2020, среда, 21:00
Турция. Суперлига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Анкарагюджю
26'
К. Вильчек (П)
45+1'
С. Айдогду
17'
D. Orgill
58'
Ж. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Анкарагюджю
90'
+6
Желтая карточка
A. Kulusic
Желтая карточка
Тити
90'
+1
89'
Замена
A. Karabulut
️️️️
D. Orgill
Замена
А. Каштру
️️️️
S. Napoleoni
87'
86'
Замена
G. Rivas
️️️️
И. Парлак
Замена
Е. Озкайимоглу
️️️️
К. Вильчек
79'
Замена
Я. Каян
️️️️
M. MossorÃ³
70'
61'
Желтая карточка
С. Кициу
58'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Родригес
54'
Замена
E. Scarione
️️️️
Д. Лукасик
49'
Желтая карточка
Д. Лукасик
46'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
S. AgÃ§ay
ГОЛ! 2:1!
С. Айдогду
Пас отдал
M. MossorÃ³
45'
+1
Желтая карточка
С. Айдогду
35'
31'
Желтая карточка
Ж. Родригес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Вильчек
26'
17'
ГОЛ! 0:1!
D. Orgill
Пас отдал
С. Кициу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
22
Beto
ВР
7
Мурат Палули
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
3
Sedat AgÃ§ay
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
14
Ricardo Faty
ЦП
12
Dever Orgill
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Гезтепе
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
25
Wallace Reis
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Андре Каштру
АП
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
24
Eren Bilen
ЦФ
28
Metin Yildirim
ЦФ
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
11
Mahmut Akan
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
78
Fatih Tultak
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
10
Оркан Джинар
ЦП
20
Aydin Karabulut
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
7
Ezequiel Scarione
ЦП
30
Gelmin Rivas
ЦФ
4-5-1
22
7
Палули
4
Тити
41
Эмир
33
Нукан
8
Айдогду
99
10
10
Трипич
71
Бийого Поко
10
Вильчек
4-3-3
30
Фридрих
22
13
8
Пинту
70
Кициу
3
23
Лукасик
14
23
Парлак
7
Родригес
12
10
Вильчек
11
Озкайимоглу
11
Озкайимоглу
10
Вильчек
10
20
Каян
20
Каян
10
99
8
Каштру
8
Каштру
99
12
20
20
12
3
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
3
23
Лукасик
7
7
23
Лукасик
23
Парлак
30
30
23
Парлак
Остались в запасе
Гезтепе
Анкарагюджю
24
Eren Bilen
ЦФ
28
Metin Yildirim
ЦФ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
25
Wallace Reis
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
1
Корджан Челикай
ВР
11
Mahmut Akan
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
78
Fatih Tultak
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
10
Оркан Джинар
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
24
Eren Bilen
ЦФ
28
Metin Yildirim
ЦФ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
25
Wallace Reis
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
Остались в запасе
1
Корджан Челикай
ВР
11
Mahmut Akan
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
78
Fatih Tultak
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
10
Оркан Джинар
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Гезтепе - Анкарагюджю
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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