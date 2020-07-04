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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Генчлербирлиги
Йени Малатьяспор - Генчлербирлиги: обзор матча 04 июля 2020
Йени Малатьяспор
04.07.2020, суббота, 18:30
Турция. Суперлига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Генчлербирлиги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Генчлербирлиги
90'
+1
Желтая карточка
B. Stancu
Замена
R. Walter
️️️️
M. Donald
88'
77'
Замена
М. Сентьенс
️️️️
F. AyitÃ©
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
M. Yildirim
76'
Желтая карточка
И. Чебаке
63'
61'
Желтая карточка
S. Yilmaz
Желтая карточка
U. Bulut
59'
Желтая карточка
A. Mina
57'
Замена
Р. Ялчин
️️️️
Ю. Ндайшими
46'
Желтая карточка
M. Yildirim
18'
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
30
Fabien Farnolle
ВР
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
44
Arturo Mina
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
20
Mitchell Donald
ЦП
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
9
Bogdan Stancu
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
53
Yiğithan Güveli
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
54
R. Walter
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Генчлербирлиги
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
10
StÃ©phane SessÃ¨gnon
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
3-2-4-1
30
15
Хадебе
15
Хафез
7
Фофана
44
29
Чебаке
55
Ндайшими
8
20
19
9
4-4-2
15
Нордфельдт
32
Рамос
15
11
Пехливан
22
27
Байано
21
Кандеяш
17
3
Эздемир
11
9
20
54
54
20
55
Ндайшими
6
Ялчин
6
Ялчин
55
Ндайшими
8
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
8
11
20
Сентьенс
20
Сентьенс
11
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Генчлербирлиги
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
53
Yiğithan Güveli
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
10
StÃ©phane SessÃ¨gnon
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
53
Yiğithan Güveli
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
Остались в запасе
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
10
StÃ©phane SessÃ¨gnon
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Йени Малатьяспор - Генчлербирлиги
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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