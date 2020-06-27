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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Анкарагюджю
Трабзонспор - Анкарагюджю: обзор матча 27 июня 2020
Трабзонспор
27.06.2020, суббота, 21:00
Турция. Суперлига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Анкарагюджю
3'
А. Серлот
63'
Ж. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Анкарагюджю
90'
+4
Замена
M. Stanojevic
️️️️
S. AgÃ§ay
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
Г. Кампи
84'
Замена
М. Да Кошта
️️️️
Ж. Перейра
84'
83'
Желтая карточка
D. Orgill
82'
Вторая желтая
Ж. Родригес
79'
Замена
И. Парлак
️️️️
С. Лобжанидзе
71'
Желтая карточка
Ж. Родригес
Замена
K. KilinÃ§
️️️️
Гильерме
68'
64'
Замена
К. Михаляк
️️️️
E. Scarione
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Родригес
Желтая карточка
Х. Соса
61'
57'
Желтая карточка
Т. Пинту
Желтая карточка
Г. Кампи
54'
Желтая карточка
Ж. Перейра
52'
Желтая карточка
А. Омюр
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
E. Scarione
43'
Желтая карточка
S. AgÃ§ay
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
А. Пармак
40'
39'
Желтая карточка
A. Kulusic
31'
Желтая карточка
M. Pazdan
ГОЛ! 1:0!
А. Серлот
Пас отдал
А. Пармак
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
12
Гильерме
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Ante Kulusic
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
14
Ricardo Faty
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
7
Ezequiel Scarione
ЦП
3
Sedat AgÃ§ay
ЦП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
54
Taha Tunç
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
67
Koray KilinÃ§
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
11
Mahmut Akan
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
78
Fatih Tultak
ЦЗ
17
Эндер Айгерен
ЦП
20
Aydin Karabulut
ЦП
0
M. Stanojevic
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
30
Gelmin Rivas
ЦФ
4-5-1
1
Чакир
27
Перейра
4
Тюркмен
37
Кампи
57
Новак
5
Ндиайе
12
Гильерме
7
Соса
33
Омюр
6
Пармак
9
Серлот
4-4-2
30
Фридрих
22
89
Тюран
8
Пинту
13
12
Лобжанидзе
7
3
14
12
7
Родригес
27
Перейра
3
Да Кошта
3
Да Кошта
27
Перейра
37
Кампи
21
Эрдоган
21
Эрдоган
37
Кампи
12
Гильерме
67
67
12
Гильерме
6
Пармак
7
7
6
Пармак
3
0
0
3
7
77
Михаляк
77
Михаляк
7
12
Лобжанидзе
23
Парлак
23
Парлак
12
Лобжанидзе
Остались в запасе
Трабзонспор
Анкарагюджю
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
54
Taha Tunç
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
1
Корджан Челикай
ВР
11
Mahmut Akan
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
78
Fatih Tultak
ЦЗ
17
Эндер Айгерен
ЦП
20
Aydin Karabulut
ЦП
30
Gelmin Rivas
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
54
Taha Tunç
ЦП
Остались в запасе
1
Корджан Челикай
ВР
11
Mahmut Akan
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
78
Fatih Tultak
ЦЗ
17
Эндер Айгерен
ЦП
20
Aydin Karabulut
ЦП
30
Gelmin Rivas
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Трабзонспор - Анкарагюджю
4
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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