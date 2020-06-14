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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Анкарагюджю
Газиантеп - Анкарагюджю: обзор матча 14 июня 2020
Газиантеп
14.06.2020, воскресенье, 21:00
Турция. Суперлига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Анкарагюджю
25'
А. Максим (П)
51'
E. Scarione
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Анкарагюджю
Желтая карточка
J. Maranhao
90'
Желтая карточка
P. Twumasi
85'
Замена
P. Twumasi
️️️️
А. Максим
83'
83'
Замена
Д. Карайел
️️️️
С. Лобжанидзе
77'
Замена
И. Парлак
️️️️
D. Orgill
73'
Желтая карточка
M. Pazdan
73'
Замена
S. AgÃ§ay
️️️️
Т. Пинту
Желтая карточка
S. Diarra
68'
Замена
J.
️️️️
М. Демир
58'
Замена
К. Эзер
️️️️
Г. Вурал
58'
Замена
S. Diarra
️️️️
A. Sousa
58'
51'
ГОЛ! 1:1!
E. Scarione
Пас отдал
D. Orgill
32'
Желтая карточка
Д. Лукасик
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Максим
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
8
Тьяго Пинту
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
7
Ezequiel Scarione
ЦП
12
Dever Orgill
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Газиантеп
1
Haydar Yilmaz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
18
Souleymane Diarra
ЦП
6
Jefferson
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
21
Patrick Twumasi
ЦФ
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
78
Fatih Tultak
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
11
Mahmut Akan
ЦЗ
20
Aydin Karabulut
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦП
3
Sedat AgÃ§ay
ЦП
17
Эндер Айгерен
ЦП
14
Ricardo Faty
ЦП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
3-2-2-2
27
Кана-Бийик
3
Джилободжи
12
77
Вурал
14
Тошка
18
44
Максим
80
Кайоде
9
Демир
4-4-2
30
Фридрих
13
22
89
Тюран
70
Кициу
8
Пинту
12
Лобжанидзе
7
23
Лукасик
7
Родригес
12
18
18
18
18
9
Демир
6
6
9
Демир
77
Вурал
10
Эзер
10
Эзер
77
Вурал
44
Максим
21
21
44
Максим
12
Лобжанидзе
90
Карайел
90
Карайел
12
Лобжанидзе
8
Пинту
3
3
8
Пинту
12
23
Парлак
23
Парлак
12
Остались в запасе
Газиантеп
Анкарагюджю
1
Haydar Yilmaz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
1
Корджан Челикай
ВР
78
Fatih Tultak
ЦЗ
11
Mahmut Akan
ЦЗ
20
Aydin Karabulut
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦП
17
Эндер Айгерен
ЦП
14
Ricardo Faty
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
1
Haydar Yilmaz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
Остались в запасе
1
Корджан Челикай
ВР
78
Fatih Tultak
ЦЗ
11
Mahmut Akan
ЦЗ
20
Aydin Karabulut
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦП
17
Эндер Айгерен
ЦП
14
Ricardo Faty
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Газиантеп - Анкарагюджю
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
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