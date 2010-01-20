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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Лилль
Сошо - Лилль: обзор матча 20 января 2010
Сошо
20.01.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
8'
Д. Перки
11'
С. Дальма
76'
Р. Виттек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Лилль
Желтая карточка
Д. Перки
Замена
Р. Будебуз
️️️️
Н. Морис-Белэй
ГОЛ! 2:1!
Р. Виттек
Замена
Э. Бутен
️️️️
В. Сверкош
Замена
С. Дюмон
️️️️
Ф. Бальмон
Замена
Р. Виттек
️️️️
Т. Де Мело
Желтая карточка
Ф. Бальмон
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Й. Кабай
Желтая карточка
Й. Кабай
Пенальти не реализован!
Й. Кабай
Желтая карточка
Т. Ришер
18'
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
М. Мартен
18'
ГОЛ! 2:0!
С. Дальма
11'
ГОЛ! 1:0!
Д. Перки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
27
Лоик Пужоль
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
19
Эмерсон
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
33
Роберт Виттек
ЦФ
4-4-2
16
Ришер
5
Йокич
24
Перки
5
Бреше
19
Фати
27
Пужоль
15
Мартен
10
Дальма
24
Гаванон
19
Морис-Белэй
25
Сверкош
4-3-1-2
1
Ландро
26
Дебюши
18
Берья
23
Рами
19
Эмерсон
15
Бальмон
24
Мавуба
29
Кабай
10
Азар
11
Фро
9
Де Мело
25
Сверкош
20
Бутен
20
Бутен
25
Сверкош
19
Морис-Белэй
10
Будебуз
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
15
Бальмон
6
Дюмон
6
Дюмон
15
Бальмон
29
Кабай
7
Обраньяк
7
Обраньяк
29
Кабай
9
Де Мело
33
Виттек
33
Виттек
9
Де Мело
Остались в запасе
Сошо
Лилль
7
Жоффрей Туласн
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
7
Жоффрей Туласн
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Сошо - Лилль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Огюст Бональ
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