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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Люцерн
Серветт - Люцерн: обзор матча 08 июля 2020
Серветт
08.07.2020, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Люцерн
4'
Г. Кюи
43'
М. Стеванович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Люцерн
90'
+4
Красная карточка
С. Кнежевич
87'
Замена
M. Marleku
️️️️
Л. Эмини
83'
Желтая карточка
О. Какабадзе
80'
Замена
S. Aziz Binous
️️️️
S. Grether
Замена
A. Maccoppi
️️️️
D. Iapichino
79'
Замена
В. Сассо
️️️️
С. Руй
79'
Замена
K. Koné
️️️️
Т. Конья
79'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Г. Кюи
67'
46'
Замена
О. Какабадзе
️️️️
М. Бюрки
Красная карточка
А. Шалк
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
М. Бюрки
ГОЛ! 2:0!
М. Стеванович
Пас отдал
А. Шалк
43'
Замена
К. Имери
️️️️
В. Тасар
37'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кюи
Пас отдал
D. Iapichino
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
32
Антони Сотье
ЦЗ
3
Christopher Routis
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
10
Blessing Eleke
ЦФ
19
Francesco Margiotta
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
10
Борис Кеспедес
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
14
Andrea Maccoppi
ЦП
20
Koro Koné
ЦФ
Люцерн
23
Simon Enzler
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
73
Salah Aziz Binous
ЦФ
39
Mark Marleku
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
4-3-3
32
Фрик
32
Сотье
4
Руй
19
3
8
Конья
9
Стеванович
5
Ондуа
99
Кюи
27
Тасар
8
Шалк
4-3-3
27
Мюллер
23
Бюрки
5
Кнежевич
5
Лукас
17
11
Шурпф
10
Эмини
10
Шульц
10
Ридер
19
10
27
Тасар
30
Имери
30
Имери
27
Тасар
4
Руй
23
Сассо
23
Сассо
4
Руй
99
Кюи
10
Кеспедес
10
Кеспедес
99
Кюи
19
14
14
19
8
Конья
20
20
8
Конья
17
73
73
17
10
Эмини
39
39
10
Эмини
23
Бюрки
25
Какабадзе
25
Какабадзе
23
Бюрки
Остались в запасе
Серветт
Люцерн
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
23
Simon Enzler
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Остались в запасе
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
23
Simon Enzler
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Серветт - Люцерн
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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