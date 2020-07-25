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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Риу Аве
Боавишта - Риу Аве: обзор матча 25 июля 2020
Боавишта
25.07.2020, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 34 тур
0 : 2
Завершен
Риу Аве
17'
М. Тареми
84'
М. Тареми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Риу Аве
89'
Желтая карточка
Ф. Аугусто
84'
ГОЛ! 0:2!
М. Тареми
Замена
Л. Сантуш
️️️️
Карраша
84'
80'
Замена
К. Манэ
️️️️
Л. Пиазон
73'
Желтая карточка
М. Рейс
Замена
️️️️
M.
73'
Желтая карточка
Кассиано
65'
Желтая карточка
Г. Сауэр
53'
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Тареми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
23
Элтон Лейте
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
22
Ricardo Costa
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
27
Карраша
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
90
Кассиано
ЦФ
9
Mateus
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Филипе Аугусто
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
20
Diego Lopes
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
23
Марлон
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
0
Idris
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
24
Tomás Reymão
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
15
Breno
ЦФ
21
Fernando Cardozo
ЦФ
Риу Аве
28
Пауло Витор
ВР
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
3-4-3
23
Лейте
4
Фабиано
22
3
27
Карраша
27
Паула
7
Сауэр
79
Ака
14
9
90
Кассиано
4-2-4
1
33
Сантос
2
Рейс
20
Монте
21
Боревкович
73
Мусрати
6
Аугусто
11
Сантуш
12
Пиазон
20
9
Тареми
27
Карраша
77
Сантуш
77
Сантуш
27
Карраша
12
Пиазон
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
12
Пиазон
Остались в запасе
Боавишта
Риу Аве
15
Breno
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
23
Марлон
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
0
Idris
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
24
Tomás Reymão
ЦП
21
Fernando Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
28
Пауло Витор
ВР
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
15
Breno
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
23
Марлон
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
0
Idris
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
24
Tomás Reymão
ЦП
21
Fernando Cardozo
ЦФ
Остались в запасе
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
28
Пауло Витор
ВР
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Боавишта - Риу Аве
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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