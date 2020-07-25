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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Фамаликан
Маритиму - Фамаликан: обзор матча 25 июля 2020
Маритиму
25.07.2020, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 34 тур
3 : 3
Завершен
Фамаликан
2'
Зайнадине
49'
Р. Сантос
90+5'
E.
45+6'
Ф. Мартинш (П)
87'
R. Miranda
90+1'
R. Lameiras
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Фамаликан
90'
+5
Желтая карточка
В. Алвес
ГОЛ! 3:3!
E.
90'
+5
Замена
F. Bambock
️️️️
П. Пеладжо
90'
+5
Замена
Э. Коста
️️️️
G.
90'
+4
Замена
K.
️️️️
Р. Пиньо
90'
+4
90'
+2
Красная карточка
Ф. Мартинш
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
R. Lameiras
Желтая карточка
Р. Пиньо
87'
87'
ГОЛ! 2:2!
R. Miranda
77'
Замена
R. Lameiras
️️️️
Ф. Мартинш
Замена
E.
️️️️
B.
76'
69'
Замена
Гуга
️️️️
Т. Мартинес
60'
Замена
A. Silva
️️️️
И. Пинту
ГОЛ! 2:1!
Р. Сантос
Пас отдал
B.
49'
45'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Мартинш
Желтая карточка
Зайнадине
45'
+3
Желтая карточка
B.
42'
40'
Желтая карточка
Д. Гонсалвеш
ГОЛ! 1:0!
Зайнадине
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
5
Зайнадине
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
6
Педру Пеладжо
ЦП
10
Getterson
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
10
Фабиу Мартинш
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Маритиму
27
Charles
ВР
4
Josip Vukovic
ЦП
8
Хадаш
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
0
J. Correa
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
24
Erivaldo
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
Фамаликан
1
Rafael Defendi
ВР
5
Риччели
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
33
Anderson Silva
ЦФ
99
Ruben Del Campo
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Абедзаде
15
Сантос
2
45
Шина
5
14
Нану
6
Пеладжо
7
Милсон
9
Пиньо
10
4-1-3-1-1
1
Алвес
18
Перес
12
Пинту
21
13
Коли
10
Рачич
12
Ассунсао
10
Мартинш
28
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
11
Мартинес
6
Пеладжо
12
12
6
Пеладжо
10
12
Коста
12
Коста
10
2
24
24
2
9
Пиньо
20
20
9
Пиньо
11
Мартинес
6
Гуга
6
Гуга
11
Мартинес
10
Мартинш
10
10
10
Мартинш
12
Пинту
33
33
12
Пинту
Остались в запасе
Маритиму
Фамаликан
27
Charles
ВР
4
Josip Vukovic
ЦП
8
Хадаш
ЦП
0
J. Correa
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
1
Rafael Defendi
ВР
5
Риччели
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
99
Ruben Del Campo
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
27
Charles
ВР
4
Josip Vukovic
ЦП
8
Хадаш
ЦП
0
J. Correa
ЦП
Остались в запасе
1
Rafael Defendi
ВР
5
Риччели
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
99
Ruben Del Campo
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Маритиму - Фамаликан
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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