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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Брага
Тондела - Брага: обзор матча 20 июля 2020
Тондела
20.07.2020, понедельник, 21:15
Португалия. Примейра, 33 тур
1 : 0
Завершен
Брага
74'
Y. Tavares
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Брага
Замена
М. Петкович
️️️️
J. Jaquite
90'
+3
Вторая желтая
Ф. Феррейра
87'
Желтая карточка
Б. Ниасс
84'
81'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
Ж. Палинья
ГОЛ! 1:0!
Y. Tavares
74'
Замена
R. Valente
️️️️
Д. Мурильо
67'
67'
Замена
А. Руис
️️️️
Р. Фонте
57'
Замена
Франсержио
️️️️
А. Орта
Желтая карточка
Ф. Феррейра
56'
Замена
R.
️️️️
J. Rubio Toro
46'
Желтая карточка
Ф. Сампайо
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
7
Джон Мурильо
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
18
Пепелу
ЦП
8
Johnathan Rubio Toro
ЦП
19
Ronan
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Брага
1
Матеус
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Андре Орта
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Тондела
33
Марко Петкович
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЦП
0
R. Valente
ЦП
13
Diogo Silva
ЦФ
4
Jota
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
30
Richard
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Брага
82
Eduardo
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
13
Галено
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
15
Франсержио
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
4-4-2
30
Ниасс
19
Алмейда
14
Сампайо
20
Феррейра
23
7
Мурильо
18
Пепелу
8
5
19
18
Арканджо
4-1-1-1-3
1
Матеус
47
Эшгайю
6
Карму
5
Амадор
43
Вильсон
6
Палинья
6
Орта
21
Орта
17
Фонте
7
Тринкау
26
Паулинью
5
33
Петкович
33
Петкович
5
7
Мурильо
0
0
7
Мурильо
8
30
30
8
6
Орта
15
Франсержио
15
Франсержио
6
Орта
6
Палинья
7
Новейш
7
Новейш
6
Палинья
17
Фонте
9
Руис
9
Руис
17
Фонте
Остались в запасе
Тондела
Брага
13
Diogo Silva
ЦФ
4
Jota
ЦФ
8
Жоау Педру
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
70
Фабиано Силва
ПЗ
13
Галено
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
11
Леандру Санка
ПВ
82
Eduardo
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
13
Diogo Silva
ЦФ
4
Jota
ЦФ
8
Жоау Педру
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Остались в запасе
70
Фабиано Силва
ПЗ
13
Галено
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
11
Леандру Санка
ПВ
82
Eduardo
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Тондела - Брага
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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