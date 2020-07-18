Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Санта-Клара
Риу Аве - Санта-Клара: обзор матча 18 июля 2020
Риу Аве
18.07.2020, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 33 тур
2 : 2
Завершен
Санта-Клара
23'
М. Тареми
81'
М. Тареми (П)
45'
Z. Manuel
69'
Ф. Кардосо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Санта-Клара
Желтая карточка
М. Рейс
85'
Желтая карточка
А. Сантос
84'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Тареми
81'
78'
Замена
Кризан
️️️️
T. Santana
73'
Желтая карточка
П. Санья
73'
Замена
M. Cande
️️️️
C.
Замена
Ж. Дала
️️️️
А. Мусрати
72'
Замена
П. Амарал
️️️️
D. Figueiras
71'
69'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кардосо
65'
Замена
Линкольн
️️️️
О. Рашид
65'
Замена
Нене
️️️️
Z. Manuel
Желтая карточка
D. Figueiras
58'
Замена
К. Манэ
️️️️
Н. Сантуш
56'
46'
Замена
П. Санья
️️️️
Р. Рамуш
45'
ГОЛ! 1:1!
Z. Manuel
Пас отдал
C.
35'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
ГОЛ! 1:0!
М. Тареми
Пас отдал
М. Рейс
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
12
Лукас Пиазон
ЦФ
20
Diego Lopes
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
10
Costinha
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
13
Карлос Жуниор
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
9
Thiago Santana
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Риу Аве
28
Пауло Витор
ВР
24
Педру Амарал
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
28
Vitó
ЦП
10
Желсон Дала
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
24
Mamadu Cande
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
ЦП
18
Нене
ЦП
9
Кризан
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
4-2-4
1
7
33
Сантос
2
Рейс
21
Боревкович
6
Аугусто
73
Мусрати
12
Пиазон
9
Тареми
11
Сантуш
20
4-3-3
13
Феррейра
2
Рамуш
15
Кардосо
5
12
Сануси
10
23
Рашид
88
9
70
13
Жуниор
7
24
Амарал
24
Амарал
7
73
Мусрати
10
Дала
10
Дала
73
Мусрати
11
Сантуш
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
11
Сантуш
2
Рамуш
95
Санья
95
Санья
2
Рамуш
10
24
24
10
23
Рашид
18
Линкольн
18
Линкольн
23
Рашид
70
18
Нене
18
Нене
70
9
9
Кризан
9
Кризан
9
Остались в запасе
Риу Аве
Санта-Клара
28
Пауло Витор
ВР
24
Мессиас
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
28
Vitó
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
99
Marco Pereira
ВР
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
0
D. Salomao
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
28
Пауло Витор
ВР
24
Мессиас
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
28
Vitó
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
Остались в запасе
99
Marco Pereira
ВР
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
0
D. Salomao
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Риу Аве - Санта-Клара
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
Новости команд
Все
Риу Аве
Санта-Клара
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+