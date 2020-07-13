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Витория Сетубал - Фамаликан

13.07.2020, Понедельник, 23:15 мск Португалия. Примейра, 32 тур Витория Сетубал - Фамаликан
Португалия. Примейра (2019/2020)
15 тур
5 января, воскресенье 23:00 Фамаликан 3:0 Витория Сетубал
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