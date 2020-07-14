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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Боавишта
Портимоненси - Боавишта: обзор матча 14 июля 2020
Портимоненси
14.07.2020, вторник, 21:15
Португалия. Примейра, 32 тур
2 : 1
Завершен
Боавишта
14'
В. Роша
42'
Л. Поссиньоло (П)
85'
Марлон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Боавишта
90'
+5
Желтая карточка
М. Рейзинью
Замена
R.
️️️️
J. Tavares
90'
87'
Замена
М. Рейзинью
️️️️
Марлон
Желтая карточка
Табата
86'
85'
ГОЛ! 2:1!
Марлон
84'
Желтая карточка
A. Bueno
Замена
Б. Кошта
️️️️
Л. Фернандес
83'
74'
Вторая желтая
Ю. Нжийе
68'
Желтая карточка
Карраша
Замена
J. MartÃnez
️️️️
R. Vaz Te
65'
63'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Г. Сауэр
46'
Замена
Кассиано
️️️️
N. Stojiljkovic
46'
Замена
A. Bueno
️️️️
Н. Обиора
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Поссиньоло
42'
21'
Желтая карточка
Ю. Нжийе
ГОЛ! 1:0!
В. Роша
Пас отдал
Табата
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
71
Суичи Гонда
ВР
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
13
Денер
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
10
Табата
ПВ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Боавишта
23
Элтон Лейте
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
40
Нванкво Обиора
ЦП
27
Карраша
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
21
Fernando Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
4
Jadson
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
5
RÃ´mulo
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
9
Моанад Али
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
15
Jackson MartÃnez
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Мигель Рейзинью
ЦП
0
Idris
ЦП
24
Tomás Reymão
ЦП
15
Breno
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
9
Mateus
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
4-4-1-1
71
Гонда
6
36
Поссиньоло
5
Канде
4
Роша
10
Боа Морте
33
Фернандес
12
13
Денер
10
Табата
0
3-4-3
23
Лейте
3
23
Марлон
55
Дуланто
27
Карраша
7
Сауэр
79
Ака
40
Обиора
21
19
10
Нжийе
12
5
5
12
33
Фернандес
28
Кошта
28
Кошта
33
Фернандес
0
15
15
0
23
Марлон
7
Рейзинью
7
Рейзинью
23
Марлон
40
Обиора
14
14
40
Обиора
9
9
7
Сауэр
19
Тавареш
19
Тавареш
7
Сауэр
19
90
Кассиано
90
Кассиано
19
Остались в запасе
Портимоненси
Боавишта
9
Моанад Али
ЦФ
94
Самуэл
ВР
4
Jadson
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
21
Марлос Морено
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
15
Breno
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
0
Idris
ЦП
24
Tomás Reymão
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
9
Моанад Али
ЦФ
94
Самуэл
ВР
4
Jadson
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
21
Марлос Морено
ЦФ
Остались в запасе
15
Breno
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
0
Idris
ЦП
24
Tomás Reymão
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Портимоненси - Боавишта
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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2025.08.28 20:33
2
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2025.07.13 17:00
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2025.05.20 12:44
1
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2025.05.16 13:28
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3 сентября
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2
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1
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1
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2
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2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
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2025.05.10 18:27
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