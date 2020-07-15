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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Спортинг
Порту - Спортинг: обзор матча 15 июля 2020
Порту
15.07.2020, среда, 23:30
Португалия. Примейра, 32 тур
2 : 0
Завершен
Спортинг
64'
Д. Перейра
90+1'
М. Марега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Спортинг
Желтая карточка
В. Манафа
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
Вендел
Замена
Тикиньо
️️️️
М. Марега
90'
+3
Замена
Р. Бару
️️️️
Отавио
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
М. Марега
Пас отдал
Отавио
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Мариу
89'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Л. Диас
85'
Замена
Д. Лейте
️️️️
А. Теллес
85'
78'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Ж. Кабрал
73'
Замена
Р. Камашу
️️️️
С. Ристовски
ГОЛ! 1:0!
Д. Перейра
Пас отдал
А. Теллес
64'
Желтая карточка
Пепе
57'
54'
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
Г. Плата
Желтая карточка
А. Теллес
49'
39'
Желтая карточка
Ж. Кабрал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
25
Отавио
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
91
Мусса Марега
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
8
Вендел
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсало Плата
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
77
Vítor Ferreira
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Спортинг
40
Renan Ribeiro
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
4-2-1-3
1
Маркесин
13
Теллес
99
Мбемба
3
Пепе
13
Манафа
21
Лум
2
Перейра
20
Виейра
14
Диас
25
Отавио
91
Марега
3-2-2-1-2
81
Максимиану
26
Борха
72
Куарежма
4
Коатес
33
Ристовски
25
Мендеш
8
Вендел
27
Нуньес
77
Кабрал
99
Шпорар
19
Плата
14
Диас
17
Мариу
17
Мариу
14
Диас
13
Теллес
2
Лейте
2
Лейте
13
Теллес
25
Отавио
28
Бару
28
Бару
25
Отавио
91
Марега
9
Тикиньо
9
Тикиньо
91
Марега
33
Ристовски
64
Камашу
64
Камашу
33
Ристовски
19
Плата
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
19
Плата
77
Кабрал
11
Фернандеш
11
Фернандеш
77
Кабрал
Остались в запасе
Порту
Спортинг
99
Диогу Кошта
ВР
77
Vítor Ferreira
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
40
Renan Ribeiro
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
Главный тренер
Леонел Понтеш
Остались в запасе
99
Диогу Кошта
ВР
77
Vítor Ferreira
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Остались в запасе
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
40
Renan Ribeiro
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Леонел Понтеш
Статистика матча Порту - Спортинг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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