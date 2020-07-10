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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Жил Висенте
Витория Гимараеш - Жил Висенте: обзор матча 10 июля 2020
Витория Гимараеш
10.07.2020, пятница, 19:00
Португалия. Примейра, 31 тур
1 : 2
Завершен
Жил Висенте
63'
Б. Дуарте
90+3'
Р. Рибейру
90+10'
Б. Краев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Жил Висенте
90'
+10
ГОЛ! 1:2!
Б. Краев
90'
+6
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
H. Vieira
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Р. Рибейру
Замена
А. Алмейда
️️️️
А. Андре
85'
Замена
Пепе
️️️️
Д. Вилль Поа
85'
Замена
А. Уаттара
️️️️
М. Эдвардс
79'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Б. Дуарте
79'
76'
Замена
Б. Краев
️️️️
Ж. Афонсо
76'
Замена
В. Карвальо
️️️️
A. Pinto
Желтая карточка
Б. Дуарте
70'
Замена
Давидсон
️️️️
O. John
68'
65'
Замена
A. Isaiah
️️️️
И. Барай
ГОЛ! 1:0!
Б. Дуарте
63'
Желтая карточка
E. Suliman
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
1
Douglas Jesus
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
21
Андре Андре
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
0
O. John
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Жил Висенте
33
Denis
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
23
Edwin Banguera
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
3
William Soares
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
10
Hugo Vieira
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Витория Гимараеш
91
Джонатан
ВР
14
Pedro Henrique
ЦЗ
24
Victor García
ЦЗ
93
Elias Abouchabaka
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
88
Пепе
ЦП
11
Давидсон
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
7
Абу Уаттара
ЦФ
Жил Висенте
94
Bruno
ВР
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
99
Ahmed Isaiah
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
4-4-2
1
21
37
29
Анен
77
Сако
21
Андре Андре
31
Поа
10
Эдвардс
24
0
19
Дуарте
4-2-4
33
5
Родригао
40
Ногейра
23
78
21
Афонсо
3
7
Лоуренси
10
77
Барай
20
Рибейру
19
Дуарте
45
Педру
45
Педру
19
Дуарте
21
Андре Андре
8
Алмейда
8
Алмейда
21
Андре Андре
31
Поа
88
Пепе
88
Пепе
31
Поа
0
11
Давидсон
11
Давидсон
0
10
Эдвардс
7
Уаттара
7
Уаттара
10
Эдвардс
78
6
Карвальо
6
Карвальо
78
10
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
10
77
Барай
99
99
77
Барай
21
Афонсо
23
Краев
23
Краев
21
Афонсо
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Жил Висенте
91
Джонатан
ВР
14
Pedro Henrique
ЦЗ
24
Victor García
ЦЗ
93
Elias Abouchabaka
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
94
Bruno
ВР
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
91
Джонатан
ВР
14
Pedro Henrique
ЦЗ
24
Victor García
ЦЗ
93
Elias Abouchabaka
ЦП
Остались в запасе
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
94
Bruno
ВР
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Витория Гимараеш - Жил Висенте
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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