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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Маритиму
Боавишта - Маритиму: обзор матча 08 июля 2020
Боавишта
08.07.2020, среда, 21:00
Португалия. Примейра, 31 тур
0 : 1
Завершен
Маритиму
27'
Ж. Таго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Маритиму
90'
+5
Замена
E.
️️️️
Нану
Красная карточка
П. Паула
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
F. Bambock
85'
Замена
J. Correa
️️️️
Хадаш
77'
Замена
G.
️️️️
Ж. Таго
Замена
T. Reymão
️️️️
Я. Ака
72'
Замена
️️️️
Кассиано
65'
Замена
M.
️️️️
A. Bueno
65'
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
Марлон
65'
Замена
L. Tagliapietra
️️️️
Э. Тавареш
46'
Вторая желтая
Фабиано
44'
Желтая карточка
Фабиано
41'
Желтая карточка
R. Costa
37'
27'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Таго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
23
Элтон Лейте
ВР
22
Ricardo Costa
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
27
Карраша
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
14
Alberto Bueno
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
8
Хадаш
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
0
Idris
ЦП
24
Tomás Reymão
ЦП
21
Fernando Cardozo
ЦФ
9
Mateus
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Маритиму
27
Charles
ВР
4
Josip Vukovic
ЦП
0
J. Correa
ЦП
68
Juan Alberto Mosquera
ЦФ
10
Getterson
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
24
Erivaldo
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
3-4-3
23
Лейте
22
4
Фабиано
23
Марлон
27
Карраша
79
Ака
7
Сауэр
27
Паула
90
Кассиано
19
Тавареш
14
3-2-3-1-1
1
Абедзаде
45
Шина
15
Сантос
5
Зайнадине
14
Нану
5
8
Хадаш
6
Пеладжо
12
7
Милсон
95
Таго
19
Тавареш
3
3
19
Тавареш
79
Ака
24
24
79
Ака
14
9
9
14
23
Марлон
10
Нжийе
10
Нжийе
23
Марлон
8
Хадаш
0
0
8
Хадаш
95
Таго
10
10
95
Таго
14
Нану
24
24
14
Нану
Остались в запасе
Боавишта
Маритиму
1
Рафаэль Бракали
ВР
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
0
Idris
ЦП
21
Fernando Cardozo
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
68
Juan Alberto Mosquera
ЦФ
27
Charles
ВР
4
Josip Vukovic
ЦП
20
Kibe
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
0
Idris
ЦП
21
Fernando Cardozo
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Остались в запасе
68
Juan Alberto Mosquera
ЦФ
27
Charles
ВР
4
Josip Vukovic
ЦП
20
Kibe
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Боавишта - Маритиму
2
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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