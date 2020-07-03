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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Маритиму
Санта-Клара - Маритиму: обзор матча 03 июля 2020
Санта-Клара
03.07.2020, пятница, 21:15
Португалия. Примейра, 30 тур
0 : 1
Завершен
Маритиму
71'
Хадаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Маритиму
86'
Замена
G.
️️️️
Р. Пиньо
Замена
Кризан
️️️️
Р. Рамуш
81'
Замена
Z. Manuel
️️️️
F. Ramos
81'
Замена
З. Сануси
️️️️
M. Cande
76'
71'
ГОЛ! 0:1!
Хадаш
68'
Замена
Ж. Таго
️️️️
Э. Коста
67'
Замена
Хадаш
️️️️
J. Correa
Замена
D. Salomao
️️️️
К. Жуниор
58'
Замена
Линкольн
️️️️
C.
58'
46'
Желтая карточка
Р. Пиньо
46'
Замена
J. Vukovic
️️️️
П. Пеладжо
Желтая карточка
Р. Рамуш
45'
24'
Желтая карточка
П. Пеладжо
Желтая карточка
M. Cande
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
24
Mamadu Cande
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
10
Costinha
ЦП
9
Thiago Santana
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
5
Зайнадине
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
0
J. Correa
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
9
Родриго Пиньо
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Санта-Клара
12
Зайду Сануси
ЛЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
18
Линкольн
ЦП
18
Нене
ЦП
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Маритиму
27
Charles
ВР
7
Милсон
ЛВ
8
Хадаш
ЦП
4
Josip Vukovic
ЦП
68
Juan Alberto Mosquera
ЦФ
24
Erivaldo
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
10
Getterson
ЦФ
3-5-2
99
5
15
Кардосо
2
Рамуш
88
8
Карвальо
23
Рашид
10
24
13
Жуниор
9
3-2-3-2
1
Абедзаде
5
45
Шина
15
Сантос
14
Нану
5
Зайнадине
0
12
6
Пеладжо
12
Коста
9
Пиньо
24
12
Сануси
12
Сануси
24
10
18
Линкольн
18
Линкольн
10
13
Жуниор
0
0
13
Жуниор
88
70
70
88
2
Рамуш
9
Кризан
9
Кризан
2
Рамуш
0
8
Хадаш
8
Хадаш
0
6
Пеладжо
4
4
6
Пеладжо
12
Коста
95
Таго
95
Таго
12
Коста
9
Пиньо
10
10
9
Пиньо
Остались в запасе
Санта-Клара
Маритиму
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
95
Пьер Санья
ЦЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
18
Нене
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
68
Juan Alberto Mosquera
ЦФ
27
Charles
ВР
7
Милсон
ЛВ
24
Erivaldo
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
95
Пьер Санья
ЦЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
18
Нене
ЦП
Остались в запасе
68
Juan Alberto Mosquera
ЦФ
27
Charles
ВР
7
Милсон
ЛВ
24
Erivaldo
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Санта-Клара - Маритиму
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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