Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Риу Аве
Морейренcе - Риу Аве: обзор матча 12 июня 2020
Морейренcе
12.06.2020, пятница, 21:00
Португалия. Примейра, 26 тур
0 : 1
Завершен
Риу Аве
36'
М. Тареми (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Риу Аве
90'
Замена
J.
️️️️
Н. Монте
89'
Замена
B. Moreira
️️️️
М. Тареми
Замена
N.
️️️️
A. Soares
80'
Желтая карточка
A. Soares
78'
76'
Замена
T.
️️️️
Ж. Дала
Желтая карточка
Я. Сантос
74'
Замена
P. Nuno
️️️️
Л. Сингх
73'
64'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
К. Манэ
63'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Д. Лопес
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Ф. Пачеко
58'
53'
Желтая карточка
Д. Лопес
43'
Желтая карточка
Т. Боревкович
Желтая карточка
Ф. Соареш
40'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Тареми
Желтая карточка
J. AurÃ©lio
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
2
JoÃ£o AurÃ©lio
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
4
Яго Сантос
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
22
Филипе Соареш
ЦП
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
6
Филипе Аугусто
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
13
Диего Лопес
ЦП
24
Педру Амарал
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦП
10
Желсон Дала
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Морейренcе
88
Pedro Trigueira
ВР
5
Абду Конте
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
16
Сори Мане
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
18
NenÃª
ЦФ
20
L. Machado
ЦФ
Риу Аве
28
Пауло Витор
ВР
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
0
Junio
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
28
Vitó
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
4-5-1
14
Пасинато
2
4
Сантос
5
33
6
Пачеко
20
Ауашерия
6
22
Соареш
11
Сингх
29
4-4-2
1
20
Монте
33
Сантос
21
Боревкович
6
Аугусто
24
Амарал
73
Мусрати
20
Карлос Манэ
13
Лопес
9
Тареми
10
Дала
11
Сингх
27
27
11
Сингх
6
Пачеко
10
Сантуш
10
Сантуш
6
Пачеко
6
18
18
6
20
Монте
0
0
20
Монте
10
Дала
8
8
10
Дала
20
Карлос Манэ
11
Сантуш
11
Сантуш
20
Карлос Манэ
9
Тареми
9
9
9
Тареми
13
Лопес
12
Пиазон
12
Пиазон
13
Лопес
Остались в запасе
Морейренcе
Риу Аве
88
Pedro Trigueira
ВР
5
Абду Конте
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
16
Сори Мане
ЦП
20
L. Machado
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
28
Пауло Витор
ВР
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
88
Pedro Trigueira
ВР
5
Абду Конте
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
16
Сори Мане
ЦП
20
L. Machado
ЦФ
Остались в запасе
28
Пауло Витор
ВР
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Морейренcе - Риу Аве
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
Новости команд
Все
Морейренcе
Риу Аве
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+