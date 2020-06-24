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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Бранн
Олесунн - Бранн: обзор матча 24 июня 2020
Олесунн
24.06.2020, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
2 : 2
Завершен
Бранн
30'
Н. Кастро
72'
Х. Арон Фридйонссон
53'
Д. Бамба
59'
Д. Бамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олесунн - Бранн
88'
Замена
Д. Соренсен
️️️️
Р. Тэйлор
Желтая карточка
Н. Кастро
87'
Желтая карточка
I. Uzochukwu
75'
74'
Замена
У. Кольскоген
️️️️
В. Форрен
73'
Замена
Э. Хустад
️️️️
Д. Бамба
ГОЛ! 2:2!
Х. Арон Фридйонссон
Пас отдал
Н. Кастро
72'
Замена
O. Lie
️️️️
D. Klinkenberg
69'
Замена
Д. Кристьян Олафссон
️️️️
S. Sno
69'
67'
Замена
Т. Грегор
️️️️
Ф. Хауген
Замена
I. Uzochukwu
️️️️
P. Orry Larsen
63'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
С. Нордли
63'
59'
ГОЛ! 1:2!
Д. Бамба
53'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бамба
Пас отдал
П. Странд
46'
Замена
К. Бармен
️️️️
A. Ordagić
34'
Желтая карточка
В. Форрен
ГОЛ! 1:0!
Н. Кастро
Пас отдал
С. Нордли
30'
Желтая карточка
S. Steen Saethre
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
9
Никлас Кастро
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
2
Shaquill Sno
ЦФ
1
Andreas Lie
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Бранн
16
Али Ахамада
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
15
Bismar Acosta
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
5
Oddbjorn Lie
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
Бранн
1
Маркус Петтерсен
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
20
Эрленд Хустад
ЦФ
4
Christian Rismark
ЦФ
1-2-5
3
Гретарссон
7
Нордли
9
Кастро
16
19
9
Хауген
15
6
3-2-1-4
16
Ахамада
4
Форрен
24
Кристиансен
24
Странд
7
Хауген
21
Тэйлор
7
Коомсон
99
Бамба
10
23
15
7
Нордли
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
7
Нордли
6
5
5
6
2
20
Олафссон
20
Олафссон
2
19
30
30
19
99
Бамба
20
Хустад
20
Хустад
99
Бамба
4
Форрен
24
Кольскоген
24
Кольскоген
4
Форрен
7
Хауген
4
Грегор
4
Грегор
7
Хауген
10
10
Бармен
10
Бармен
10
21
Тэйлор
26
Соренсен
26
Соренсен
21
Тэйлор
Остались в запасе
Олесунн
Бранн
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
77
Парфе Бизоза
ОП
Главный тренер
Тронд Фредриксен
1
Маркус Петтерсен
ВР
4
Christian Rismark
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
77
Парфе Бизоза
ОП
Остались в запасе
1
Маркус Петтерсен
ВР
4
Christian Rismark
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Олесунн - Бранн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
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