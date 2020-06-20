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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Вольфсбург
Шальке-04 - Вольфсбург: обзор матча 20 июня 2020
Шальке-04
20.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 4
Завершен
Вольфсбург
70'
Р. Матондо
16'
В. Вегхорст
56'
В. Вегхорст
59'
К. Мбабу
69'
В. Са
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вольфсбург
87'
Желтая карточка
Д. Руссийон
83'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Д. Гинчек
81'
Желтая карточка
К. Мбабу
76'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
К. Шлагер
ГОЛ! 1:4!
Р. Матондо
Пас отдал
А. Кутуджу
70'
69'
ГОЛ! 0:4!
В. Са
Замена
М. Тиав
️️️️
Х. Миранда
69'
67'
Замена
В. Са
️️️️
Р. Штеффен
Замена
А. Кутуджу
️️️️
М. Грегоритч
65'
59'
ГОЛ! 0:3!
К. Мбабу
Желтая карточка
У. МакКенни
58'
56'
ГОЛ! 0:2!
В. Вегхорст
Пас отдал
Р. Штеффен
Замена
Т. Беккер
️️️️
Д. Кенни
46'
Замена
Б. Раман
️️️️
Л. Мерджан
46'
Желтая карточка
Д. Кенни
38'
Желтая карточка
М. Грегоритч
35'
Желтая карточка
Б. Очипка
30'
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Вегхорст
11'
Желтая карточка
Р. Штеффен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
39
Рабби Матондо
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Шальке-04
1
Маркус Шуберт
ВР
34
Михаэль Лангер
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
6
Йонас Хофманн
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
33
Лука Хорн
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
4-2-3-1
1
Нюбель
5
Очипка
5
Кабак
3
Кенни
33
Миранда
18
Шепф
29
МакКенни
20
Калиджиури
22
Мерджан
39
Матондо
11
Грегоритч
4-2-2-2
1
Кастелс
43
Мбабу
5
Понграчич
25
Брукс
21
Руссийон
21
Шлагер
27
Арнольд
11
Штеффен
7
Брекало
10
Гинчек
9
Вегхорст
33
Миранда
12
Тиав
12
Тиав
33
Миранда
22
Мерджан
14
Раман
14
Раман
22
Мерджан
3
Кенни
8
Беккер
8
Беккер
3
Кенни
11
Грегоритч
23
Кутуджу
23
Кутуджу
11
Грегоритч
11
Штеффен
27
Са
27
Са
11
Штеффен
21
Шлагер
31
Герхардт
31
Герхардт
21
Шлагер
10
Гинчек
22
Мармуш
22
Мармуш
10
Гинчек
Остались в запасе
Шальке-04
Вольфсбург
1
Маркус Шуберт
ВР
34
Михаэль Лангер
ВР
6
Йонас Хофманн
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
33
Лука Хорн
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Маркус Шуберт
ВР
34
Михаэль Лангер
ВР
6
Йонас Хофманн
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
33
Лука Хорн
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Шальке-04 - Вольфсбург
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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