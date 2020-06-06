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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Бавария
Байер - Бавария: обзор матча 06 июня 2020
Байер
06.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 4
Завершен
Бавария
10'
Л. Аларио
89'
Ф. Вирц
27'
К. Коман
42'
Л. Горецка
45'
С. Гнабри
66'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Бавария
ГОЛ! 2:4!
Ф. Вирц
Пас отдал
Паулиньо
89'
85'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
А. Дэвис
Замена
К. Фолланд
️️️️
Л. Аларио
76'
Желтая карточка
А. Драгович
74'
74'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
С. Гнабри
74'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Л. Горецка
67'
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Коман
66'
ГОЛ! 1:4!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
Замена
Паулиньо
️️️️
Ю. Баумгартлингер
62'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Л. Бэйли
46'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
К. Беллараби
46'
Замена
Венделл
️️️️
Н. Амири
46'
45'
ГОЛ! 1:3!
С. Гнабри
Пас отдал
Й. Киммих
42'
ГОЛ! 1:2!
Л. Горецка
Пас отдал
Т. Мюллер
40'
Желтая карточка
Т. Мюллер
Желтая карточка
К. Беллараби
35'
32'
Желтая карточка
Р. Левандовски
Желтая карточка
Н. Амири
30'
27'
ГОЛ! 1:1!
К. Коман
Пас отдал
Л. Горецка
ГОЛ! 1:0!
Л. Аларио
Пас отдал
Ю. Баумгартлингер
10'
8'
Желтая карточка
К. Коман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Градецки
12
Тапсоба
15
Драгович
5
Бендер
14
Баумгартлингер
10
Амири
20
Арангис
19
Диаби
38
Беллараби
27
Аларио
17
Бэйли
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
17
Боатенг
5
Алаба
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
14
Баумгартлингер
10
Паулиньо
10
Паулиньо
14
Баумгартлингер
38
Беллараби
7
Вирц
7
Вирц
38
Беллараби
10
Амири
18
Венделл
18
Венделл
10
Амири
17
Бэйли
26
Демирбай
26
Демирбай
17
Бэйли
27
Аларио
31
Фолланд
31
Фолланд
27
Аларио
21
Коман
5
Перишич
5
Перишич
21
Коман
19
Дэвис
21
Эрнандес
21
Эрнандес
19
Дэвис
27
Горецка
88
Мартинес
88
Мартинес
27
Горецка
7
Гнабри
6
Алькантара
6
Алькантара
7
Гнабри
Остались в запасе
Байер
Бавария
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
26
Свен Ульрайх
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Байер - Бавария
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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