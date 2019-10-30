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Расписание матчей
Германия. Кубок
Герта - Динамо Дрезден
Герта - Динамо Дрезден: обзор матча 30 октября 2019
Герта
30.10.2019, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Динамо Дрезден
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Герта - Динамо Дрезден
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0
0
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Матчи команд
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- : -
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07.11.2026
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28.11.2026
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2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
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2 : 1
01.11.2026
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Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
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