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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Блэкберн
Лутон Таун - Блэкберн: обзор матча 22 июля 2020
Лутон Таун
22.07.2020, среда, 21:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
3 : 2
Завершен
Блэкберн
28'
Х. Картер (АГ)
35'
Б. Джонсон (АГ)
59'
Д. Коллинс (П)
10'
А. Армстронг
75'
С. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Блэкберн
Желтая карточка
Л. Берри
90'
+6
Желтая карточка
Д. Хилтон
89'
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
83'
Замена
М. Пирсон
️️️️
E. Lee
78'
78'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Д. Ротуэлл
75'
ГОЛ! 3:2!
С. Галлахер
Пас отдал
D. Graham
Замена
К. Луалуа
️️️️
Г. Корник
71'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
Д. Коллинс
71'
Желтая карточка
Г. Корник
65'
61'
Замена
D. Graham
️️️️
Б. Бреретон
61'
Замена
С. Галлахер
️️️️
А. Армстронг
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Коллинс
59'
46'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Л. Трэвис
46'
Замена
J. Davenport
️️️️
Л. Холтби
37'
Желтая карточка
Л. Трэвис
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Б. Джонсон
35'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Х. Картер
28'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Армстронг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Блэкберн
17
Амарии Белл
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
10
Danny Graham
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
4-3-3
21
Слуга
14
Бри
20
Картер-Викерс
2
15
Брэдли
8
Берри
17
Мпанцу
16
Ри
23
Корник
17
Коллинс
18
2-5-1-2
28
Уолтон
24
Ньямб
17
Картер
26
Ленихэн
27
Трэвис
4
Джонсон
7
Ротуэлл
26
Ранкин-Костелло
22
Бреретон
10
Армстронг
90
Холтби
18
5
Пирсон
5
Пирсон
18
23
Корник
25
Луалуа
25
Луалуа
23
Корник
17
Коллинс
14
Хилтон
14
Хилтон
17
Коллинс
90
Холтби
19
19
90
Холтби
7
Ротуэлл
17
Беннетт
17
Беннетт
7
Ротуэлл
27
Трэвис
6
Бакли
6
Бакли
27
Трэвис
22
Бреретон
10
10
22
Бреретон
10
Армстронг
20
Галлахер
20
Галлахер
10
Армстронг
Остались в запасе
Лутон Таун
Блэкберн
30
Петер Киосо
ПЗ
1
Джеймс Ши
ВР
29
Jacob Butterfield
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
17
Амарии Белл
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
30
Петер Киосо
ПЗ
1
Джеймс Ши
ВР
29
Jacob Butterfield
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
Остались в запасе
17
Амарии Белл
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Лутон Таун - Блэкберн
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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