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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Брентфорд
Сток Сити - Брентфорд: обзор матча 18 июля 2020
Сток Сити
18.07.2020, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 0
Завершен
Брентфорд
38'
L. Gregory
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Брентфорд
Замена
Н. Коллинс
️️️️
Н. Пауэлл
90'
+5
Желтая карточка
Д. МакКлин
90'
+3
Замена
Л. Серенсен
️️️️
L. Gregory
89'
84'
Замена
Т. Фосу
️️️️
Б. Мбемо
84'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Х. Дальсгаард
Желтая карточка
Т. Кэмбелл
74'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
С. Воукс
72'
69'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Р. Генри
69'
Замена
С. Каньос
️️️️
М. Йенсен
59'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Д. Да Силва
ГОЛ! 1:0!
L. Gregory
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
24
Тарик Фосу
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
4-4-2
17
Дэвис
17
Честер
23
Батт
4
Мартинс-Инди
2
Смит
24
Кузинс
25
Пауэлл
16
МакКлин
6
Клукас
19
Воукс
19
4-3-1-2
1
Райя
3
Дальсгаард
18
Янссон
2
Пайннок
3
Генри
10
Да Силва
23
Нергор
8
Йенсен
19
Мбемо
10
Бенрахма
11
Уоткинс
25
Пауэлл
22
Коллинс
22
Коллинс
25
Пауэлл
19
2
Серенсен
2
Серенсен
19
19
Воукс
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
19
Воукс
8
Йенсен
7
Каньос
7
Каньос
8
Йенсен
19
Мбемо
24
Фосу
24
Фосу
19
Мбемо
3
Дальсгаард
26
Баптист
26
Баптист
3
Дальсгаард
10
Да Силва
10
Маркондес
10
Маркондес
10
Да Силва
3
Генри
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
3
Генри
Остались в запасе
Сток Сити
Брентфорд
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
Остались в запасе
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Сток Сити - Брентфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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