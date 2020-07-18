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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Бирмингем Сити
Престон - Бирмингем Сити: обзор матча 18 июля 2020
Престон
18.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
2 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
43'
П. Бауэр
87'
Б. Поттс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Бирмингем Сити
ГОЛ! 2:0!
Б. Поттс
87'
83'
Замена
J. Reid
️️️️
С. Хоган
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Д. Джонсон
78'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
J. Harrop
77'
71'
Замена
К. Бойд-Манс
️️️️
Д. Кроули
67'
Желтая карточка
Д. Беллингем
61'
Замена
Ж. Бела
️️️️
И. Суньич
Желтая карточка
P. Gallagher
52'
ГОЛ! 1:0!
П. Бауэр
Пас отдал
P. Gallagher
43'
28'
Желтая карточка
И. Суньич
Желтая карточка
J. Harrop
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бирмингем Сити
1
Lee Camp
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
7
Дэн Кроули
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Престон
2
Darnell Fisher
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
35
David Nugent
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
5
Нико Гордон
ЦЗ
3
Ryan Burke
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
28
Miguel Fernández
ЦФ
11
Jayden Reid
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
4-5-1
1
Радд
2
Рафферти
5
Бауэр
16
Хьюз
14
Стори
4
Ледсон
12
44
Поттс
14
Джонсон
25
9
Стокли
4-1-3-2
1
4
Робертс
6
Дин
24
Педерсен
2
Колен
26
Суньич
7
Кроули
20
Гарднер
5
Беллингем
25
Хоган
10
Юткевич
14
Джонсон
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
14
Джонсон
25
24
Магуайр
24
Магуайр
25
25
Хоган
11
11
25
Хоган
7
Кроули
8
Бойд-Манс
8
Бойд-Манс
7
Кроули
26
Суньич
91
Бела
91
Бела
26
Суньич
Остались в запасе
Престон
Бирмингем Сити
1
Matthew Hudson
ЦФ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
35
David Nugent
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
5
Нико Гордон
ЦЗ
28
Miguel Fernández
ЦФ
27
Коннал Трумен
ВР
3
Ryan Burke
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
Остались в запасе
1
Matthew Hudson
ЦФ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
35
David Nugent
ЦФ
Остались в запасе
5
Нико Гордон
ЦЗ
28
Miguel Fernández
ЦФ
27
Коннал Трумен
ВР
3
Ryan Burke
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Престон - Бирмингем Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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