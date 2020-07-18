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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Кардифф
Мидлсбро - Кардифф: обзор матча 18 июля 2020
Мидлсбро
18.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 3
Завершен
Кардифф
85'
Б. Ассомбалонга
4'
Ш. Моррисон
47'
Д. Мерфи
81'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Кардифф
90'
+2
Замена
Д. Сэндерсон
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
90'
+1
Замена
С. Бамба
️️️️
Д. Роллс
90'
Желтая карточка
Л. Бакуна
Вторая желтая
Д. Хаусон
89'
ГОЛ! 1:3!
Б. Ассомбалонга
85'
84'
Желтая карточка
Ш. Моррисон
81'
ГОЛ! 0:3!
Д. Мерфи
Пас отдал
Н. Мендес-Лэйнг
Желтая карточка
Д. Хаусон
77'
72'
Замена
М. Пак
️️️️
Л. Томлин
72'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Р. Глатцель
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Э. Флетчер
67'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
П. Робертс
58'
Замена
П. МакНэйр
️️️️
Д. Сэйвилл
58'
Замена
Х. Коулсон
️️️️
А. Дейкстел
58'
47'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мерфи
Пас отдал
Л. Томлин
Желтая карточка
Д. Фрэнд
19'
17'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Хойлетт
4'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Моррисон
Пас отдал
Д. Роллс
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Эйнсли Пирс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
3-2-3-1
1
Пирс
16
Хаусон
99
Спенс
16
Тавернье
32
Фрэнд
23
Фрай
28
6
Сэйвилл
16
Робертс
11
Флетчер
3-5-2
12
Смитис
23
Моррисон
35
Нельсон
12
Беннетт
10
Бакуна
11
Мендес-Лэйнг
32
Роллс
6
Волкс
30
Хойлетт
19
Глатцель
17
Томлин
2
Дейкстел
15
Коулсон
15
Коулсон
2
Дейкстел
6
Сэйвилл
17
МакНэйр
17
МакНэйр
6
Сэйвилл
16
Робертс
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
16
Робертс
11
Флетчер
14
Нмеча
14
Нмеча
11
Флетчер
32
Роллс
14
Бамба
14
Бамба
32
Роллс
11
Мендес-Лэйнг
28
Сэндерсон
28
Сэндерсон
11
Мендес-Лэйнг
17
Томлин
7
Пак
7
Пак
17
Томлин
30
Хойлетт
23
Мерфи
23
Мерфи
30
Хойлетт
19
Глатцель
25
Уорд
25
Уорд
19
Глатцель
Остались в запасе
Мидлсбро
Кардифф
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Dejan Stojanović
ВР
10
Льюис Уинг
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Dejan Stojanović
ВР
10
Льюис Уинг
ЦП
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Мидлсбро - Кардифф
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
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Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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