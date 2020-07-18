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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Шеффилд Уэнсдэй
Фулхэм - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 18 июля 2020
Фулхэм
18.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
5 : 3
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
11'
Н. Кебану
26'
А. Митрович
41'
А. Митрович (П)
73'
Н. Кебану
90+2'
Б. Рид
49'
А. Нухиу (П)
78'
Д. Мерфи
89'
А. Нухиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Шеффилд Уэнсдэй
Желтая карточка
Х. Рид
90'
+5
ГОЛ! 5:3!
Б. Рид
Пас отдал
А. Митрович
90'
+2
Замена
С. Сессеньон
️️️️
А. Кноккарт
90'
+1
Замена
Д. Одои
️️️️
Г. Артер
90'
+1
89'
ГОЛ! 4:3!
А. Нухиу
Пас отдал
Д. Мерфи
Желтая карточка
Б. Рид
84'
79'
Замена
А. Хант
️️️️
Й. Пелюпесси
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Д. Онома
79'
78'
ГОЛ! 4:2!
Д. Мерфи
Замена
Б. Рид
️️️️
Н. Кебану
78'
75'
Замена
А. Рич
️️️️
М. Луонго
ГОЛ! 4:1!
Н. Кебану
73'
Замена
Х. Рид
️️️️
С. Йохансен
68'
49'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Нухиу
46'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Одубайо
46'
Замена
А. Нухиу
️️️️
А. Да Крус
46'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Д. Виндасс
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Митрович
41'
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Онома
26'
ГОЛ! 1:0!
Н. Кебану
Пас отдал
М. Гектор
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Liam Waldock
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
29
Кристи
6
Гектор
3
Рим
23
Ле Марша
31
Артер
10
Йохансен
92
Кебану
17
Онома
93
Кноккарт
9
Митрович
4-5-1
33
Уайлдсмит
31
28
Одубайо
27
12
Лис
9
Да Крус
7
10
Беннэн
6
Пелюпесси
10
Виндасс
21
Луонго
93
Кноккарт
2
Сессеньон
2
Сессеньон
93
Кноккарт
31
Артер
3
Одои
3
Одои
31
Артер
17
Онома
10
Кэрни
10
Кэрни
17
Онома
10
Йохансен
6
Рид
6
Рид
10
Йохансен
92
Кебану
14
Рид
14
Рид
92
Кебану
6
Пелюпесси
8
Хант
8
Хант
6
Пелюпесси
21
Луонго
3
Рич
3
Рич
21
Луонго
28
Одубайо
23
Мерфи
23
Мерфи
28
Одубайо
9
Да Крус
9
Нухиу
9
Нухиу
9
Да Крус
10
Виндасс
29
Уикхэм
29
Уикхэм
10
Виндасс
Остались в запасе
Фулхэм
Шеффилд Уэнсдэй
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Liam Waldock
ЦФ
1
Cameron Dawson
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
Остались в запасе
10
Liam Waldock
ЦФ
1
Cameron Dawson
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Фулхэм - Шеффилд Уэнсдэй
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
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