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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Уиган Атлетик
Чарльтон - Уиган Атлетик: обзор матча 18 июля 2020
Чарльтон
18.07.2020, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 45 тур
2 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
11'
А. Даути
90+3'
М. Бонн
9'
Д. Лоу
40'
К. Доуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Уиган Атлетик
Желтая карточка
А. Морган
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
М. Бонн
Пас отдал
Ч. Анеке
90'
+3
86'
Замена
G. Roberts
️️️️
Д. Лоу
Замена
Э. МакГиди
️️️️
J. Pearce
82'
73'
Желтая карточка
С. Морси
67'
Замена
Л. Эванс
️️️️
К. Доуэлл
63'
Желтая карточка
С. Кипр
Замена
А. Морган
️️️️
С. Филд
46'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
J. Forster-Caskey
46'
43'
Желтая карточка
Д. Уилльямс
40'
ГОЛ! 1:2!
К. Доуэлл
Пас отдал
Э. Робинсон
ГОЛ! 1:1!
А. Даути
Пас отдал
А. Мэтьюз
11'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
6
Jason Pearce
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЦЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
8
Ли Эванс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ЦП
18
Gary Roberts
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
3-2-2-2
12
Филлипс
2
Мэтьюз
8
45
Даути
23
Сарр
6
24
Каллен
26
Филд
13
Дэвисон
9
Бонн
3-2-3-2
1
Маршалл
4
Кипр
27
Балогун
33
Робинсон
3
Нейсмит
14
Бирн
8
Морси
8
Уилльямс
26
Доуэлл
19
Мур
9
Лоу
6
46
МакГиди
46
МакГиди
6
26
Филд
8
Морган
8
Морган
26
Филд
8
10
Уильямс
10
Уильямс
8
26
Доуэлл
8
Эванс
8
Эванс
26
Доуэлл
9
Лоу
18
18
9
Лоу
Остались в запасе
Чарльтон
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
10
Томер Хемед
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
29
Алекс Добре
ЛВ
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
10
Томер Хемед
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс Добре
ЛВ
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Чарльтон - Уиган Атлетик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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