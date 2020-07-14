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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Дерби Каунти
Кардифф - Дерби Каунти: обзор матча 14 июля 2020
Кардифф
14.07.2020, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 44 тур
2 : 1
Завершен
Дерби Каунти
17'
Д. Хойлетт
59'
Л. Томлин
30'
Д. Найт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Дерби Каунти
Замена
К. Патерсон
️️️️
М. Пак
90'
+1
Замена
Б. Смит
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
90'
88'
Замена
С. Мэлони
️️️️
К. Форсит
Замена
Д. Уорд
️️️️
Р. Глатцель
78'
77'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Л. Сибли
77'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
Д. Найт
Замена
У. Волкс
️️️️
Л. Томлин
70'
68'
Замена
Д. Богль
️️️️
М. Лоу
Желтая карточка
Д. Хойлетт
62'
ГОЛ! 2:1!
Л. Томлин
59'
30'
ГОЛ! 1:1!
Д. Найт
Пас отдал
Л. Сибли
ГОЛ! 1:0!
Д. Хойлетт
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
9
Wayne Rooney
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Макс Берд
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
3-5-2
12
Смитис
23
Моррисон
35
Нельсон
12
Беннетт
10
Бакуна
32
Роллс
7
Пак
11
Мендес-Лэйнг
30
Хойлетт
17
Томлин
19
Глатцель
3-2-3-1-1
13
Рос
5
Кларк
3
Форсит
9
33
Дэйвис
3
Лоу
18
Берд
12
Найт
32
Сибли
10
Лоуренс
18
Мартин
11
Мендес-Лэйнг
14
Смит
14
Смит
11
Мендес-Лэйнг
7
Пак
13
Патерсон
13
Патерсон
7
Пак
17
Томлин
6
Волкс
6
Волкс
17
Томлин
19
Глатцель
25
Уорд
25
Уорд
19
Глатцель
3
Лоу
2
Богль
2
Богль
3
Лоу
3
Форсит
2
Мэлони
2
Мэлони
3
Форсит
12
Найт
7
Мэрриот
7
Мэрриот
12
Найт
32
Сибли
8
Джозефзун
8
Джозефзун
32
Сибли
Остались в запасе
Кардифф
Дерби Каунти
13
Нил Этеридж
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
29
Бен Хамер
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
29
Бен Хамер
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Кардифф - Дерби Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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