Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Лидс
Суонси - Лидс: обзор матча 12 июля 2020
Суонси
12.07.2020, воскресенье, 15:30
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 1
Завершен
Лидс
89'
П. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Лидс
90'
+6
Замена
Г. Берарди
️️️️
Д. Харрисон
Замена
E. Mulder
️️️️
Ф. Вудман
90'
+4
90'
+3
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Э. Кошта
Замена
Л. Каллен
️️️️
Д. Бидуэлл
90'
+1
Замена
Б. Целина
️️️️
М. Гехи
90'
+1
Замена
G. Byers
️️️️
Д. Фултон
90'
+1
90'
Желтая карточка
П. Эрнандес
89'
ГОЛ! 0:1!
П. Эрнандес
Замена
У. Раутледж
️️️️
Р. Брюстер
81'
75'
Желтая карточка
Д. Харрисон
46'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Т. Робертс
46'
Замена
Э. Алиоски
️️️️
С. Даллас
Желтая карточка
Д. Фултон
33'
31'
Желтая карточка
М. Клих
Желтая карточка
Р. Брюстер
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Суонси
22
Erwin Mulder
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
George Byers
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
43
Берсант Целина
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Лидс
30
Kamil Miazek
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
19
Матеуш Богуш
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
5
Кабанго
6
Гехи
21
Бидуэлл
26
Ноутон
4
Фултон
6
Гримес
8
Галлахер
24
Айю
10
Брюстер
4-1-1-1-3
30
Мелье
15
Даллас
12
Эйлинг
4
Уайт
6
Купер
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
45
Бэмфорд
19
Робертс
11
Кошта
6
Гехи
43
Целина
43
Целина
6
Гехи
28
Вудман
22
22
28
Вудман
4
Фултон
7
7
4
Фултон
10
Брюстер
15
Раутледж
15
Раутледж
10
Брюстер
21
Бидуэлл
11
Каллен
11
Каллен
21
Бидуэлл
15
Даллас
7
Алиоски
7
Алиоски
15
Даллас
11
Харрисон
28
Берарди
28
Берарди
11
Харрисон
11
Кошта
16
Шеклтон
16
Шеклтон
11
Кошта
19
Робертс
19
Эрнандес
19
Эрнандес
19
Робертс
Остались в запасе
Суонси
Лидс
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
19
Матеуш Богуш
ЦП
30
Kamil Miazek
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
Остались в запасе
19
Матеуш Богуш
ЦП
30
Kamil Miazek
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Суонси - Лидс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Новости команд
Все
Суонси
Лидс
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+