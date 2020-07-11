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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Вест Бромвич
Блэкберн - Вест Бромвич: обзор матча 11 июля 2020
Блэкберн
11.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
63'
Д. Ротуэлл
41'
Ф. Кровинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Вест Бромвич
Желтая карточка
Д. Ленихэн
90'
+2
90'
Желтая карточка
С. Аджайи
80'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Ф. Кровинович
Замена
J. Davenport
️️️️
S. Downing
75'
Желтая карточка
Л. Трэвис
72'
69'
Замена
Р. Харпер
️️️️
Д. Ливермор
ГОЛ! 1:1!
Д. Ротуэлл
Пас отдал
С. Галлахер
63'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Р. Ньямб
61'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Самуэль
61'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Б. Джонсон
61'
Замена
Л. Холтби
️️️️
А. Армстронг
60'
60'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Ч. Остин
60'
Замена
Г. Диангана
️️️️
К. Гросицки
41'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кровинович
Пас отдал
Ч. Остин
31'
Желтая карточка
Д. Ливермор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
10
Danny Graham
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
2-5-3
28
Уолтон
4
Адарабиойо
24
Ньямб
26
Ранкин-Костелло
27
Трэвис
4
Джонсон
19
26
Ленихэн
10
Армстронг
10
9
Самуэль
4-1-3-1-1
26
Джонстон
22
Таунсенд
26
О'Ши
5
Бартли
6
Аджайи
8
Ливермор
14
Сойерс
10
Кровинович
11
Гросицки
10
Перейра
32
Остин
24
Ньямб
17
Беннетт
17
Беннетт
24
Ньямб
19
19
19
19
4
Джонсон
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
4
Джонсон
10
Армстронг
90
Холтби
90
Холтби
10
Армстронг
9
Самуэль
20
Галлахер
20
Галлахер
9
Самуэль
11
Гросицки
19
Диангана
19
Диангана
11
Гросицки
8
Ливермор
45
Харпер
45
Харпер
8
Ливермор
10
Кровинович
47
Робинсон
47
Робинсон
10
Кровинович
32
Остин
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
32
Остин
Остались в запасе
Блэкберн
Вест Бромвич
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Блэкберн - Вест Бромвич
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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