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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Уиган Атлетик
Барнсли - Уиган Атлетик: обзор матча 11 июля 2020
Барнсли
11.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Уиган Атлетик
90'
+3
Желтая карточка
Д. Уилльямс
Замена
А. Хальме
️️️️
М. Ритцмайер
87'
87'
Замена
Т. Пирс
️️️️
Э. Робинсон
Замена
P. Schmidt
️️️️
К. Лудевиг
82'
76'
Желтая карточка
Д. Гелхардт
74'
Замена
Г. Мэсси
️️️️
Д. Лоу
74'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
К. Доуэлл
71'
Красная карточка
D. Fox
Желтая карточка
E. Simoes
64'
Замена
К. Чаплин
️️️️
К. Вудроу
61'
Желтая карточка
А. Моуатт
56'
38'
Желтая карточка
Э. Робинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
28
Elliot Simoes
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Danny Fox
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
14
Мэтти Вулф
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
19
Patrick Schmidt
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЦЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
8
Ли Эванс
ЦП
4
Lewis MacLeod
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ЦП
18
Gary Roberts
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-3-3
1
Уолтон
29
Лудевиг
21
Соллбауэр
5
Андерсен
28
Уильямс
4
Стайлс
20
Моуатт
8
Ритцмайер
18
Браун
12
Вудроу
28
3-2-3-2
1
Маршалл
4
Кипр
6
33
Робинсон
3
Нейсмит
14
Бирн
8
Уилльямс
8
Морси
26
Доуэлл
19
Мур
9
Лоу
8
Ритцмайер
6
Хальме
6
Хальме
8
Ритцмайер
29
Лудевиг
19
19
29
Лудевиг
12
Вудроу
8
Чаплин
8
Чаплин
12
Вудроу
33
Робинсон
46
Пирс
46
Пирс
33
Робинсон
9
Лоу
19
Мэсси
19
Мэсси
9
Лоу
26
Доуэлл
11
Гелхардт
11
Гелхардт
26
Доуэлл
Остались в запасе
Барнсли
Уиган Атлетик
14
Мэтти Вулф
ЦП
29
Кларк Одуор
ЛЗ
40
Брэд Коллинс
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
29
Алекс Добре
ЛВ
32
Джэйми Джонс
ВР
8
Ли Эванс
ЦП
4
Lewis MacLeod
ЦП
18
Gary Roberts
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
14
Мэтти Вулф
ЦП
29
Кларк Одуор
ЛЗ
40
Брэд Коллинс
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
Остались в запасе
29
Алекс Добре
ЛВ
32
Джэйми Джонс
ВР
8
Ли Эванс
ЦП
4
Lewis MacLeod
ЦП
18
Gary Roberts
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Барнсли - Уиган Атлетик
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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