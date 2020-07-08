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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Дерби Каунти
Вест Бромвич - Дерби Каунти: обзор матча 08 июля 2020
Вест Бромвич
08.07.2020, среда, 19:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
2 : 0
Завершен
Дерби Каунти
11'
Г. Диангана
77'
Д. О'Ши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Дерби Каунти
90'
+1
Красная карточка
Л. Сибли
88'
Желтая карточка
Д. Богль
Замена
М. Филлипс
️️️️
К. Гросицки
84'
84'
Замена
J. Hector Ingram
️️️️
W. Rooney
Замена
Ф. Кровинович
️️️️
М. Перейра
83'
ГОЛ! 2:0!
Д. О'Ши
Пас отдал
М. Перейра
77'
73'
Желтая карточка
Д. Найт
65'
Замена
Д. Найт
️️️️
Г. Шинни
65'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
К. Форсит
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Ч. Остин
59'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Г. Диангана
51'
45'
+4
Желтая карточка
М. Уиттакер
43'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Д. Холмс
24'
Желтая карточка
Г. Шинни
ГОЛ! 1:0!
Г. Диангана
Пас отдал
К. Гросицки
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
9
Wayne Rooney
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
6
Jordan Brown
ЦФ
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Джонстон
26
О'Ши
6
Аджайи
22
Таунсенд
5
Бартли
8
Ливермор
11
Гросицки
14
Сойерс
19
Диангана
10
Перейра
32
Остин
3-2-4-1
29
Хамер
5
Кларк
3
Форсит
9
2
Богль
12
Эванс
4
Шинни
18
Берд
14
Холмс
32
Сибли
18
Мартин
10
Перейра
10
Кровинович
10
Кровинович
10
Перейра
11
Гросицки
25
Филлипс
25
Филлипс
11
Гросицки
32
Остин
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
32
Остин
19
Диангана
47
Робинсон
47
Робинсон
19
Диангана
3
Форсит
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
3
Форсит
9
52
52
9
4
Шинни
12
Найт
12
Найт
4
Шинни
14
Холмс
7
Уиттакер
7
Уиттакер
14
Холмс
Остались в запасе
Вест Бромвич
Дерби Каунти
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
6
Jordan Brown
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
Остались в запасе
6
Jordan Brown
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Вест Бромвич - Дерби Каунти
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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