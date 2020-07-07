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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Блэкберн
Кардифф - Блэкберн: обзор матча 07 июля 2020
Кардифф
07.07.2020, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 42 тур
2 : 3
Завершен
Блэкберн
14'
У. Волкс
41'
Р. Глатцель
22'
D. Graham
46'
Д. Самуэль
71'
А. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Блэкберн
88'
Желтая карточка
Л. Трэвис
87'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Самуэль
87'
Замена
Л. Холтби
️️️️
А. Армстронг
Замена
Г. Уит
️️️️
Д. Хойлетт
84'
Замена
М. Пак
️️️️
Д. Сэндерсон
84'
76'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
D. Graham
Замена
К. Патерсон
️️️️
Д. Мерфи
73'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Р. Глатцель
73'
Замена
Л. Томлин
️️️️
У. Волкс
73'
71'
ГОЛ! 2:3!
А. Армстронг
69'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
46'
ГОЛ! 2:2!
Д. Самуэль
ГОЛ! 2:1!
Р. Глатцель
Пас отдал
Д. Беннетт
41'
22'
ГОЛ! 1:1!
D. Graham
ГОЛ! 1:0!
У. Волкс
Пас отдал
Д. Роллс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
10
Danny Graham
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
4-4-2
12
Смитис
28
Сэндерсон
35
Нельсон
12
Беннетт
23
Моррисон
10
Бакуна
30
Хойлетт
32
Роллс
6
Волкс
23
Мерфи
19
Глатцель
2-5-3
28
Уолтон
24
Ньямб
4
Адарабиойо
26
Ленихэн
4
Джонсон
27
Трэвис
19
26
Ранкин-Костелло
10
Армстронг
9
Самуэль
10
23
Мерфи
13
Патерсон
13
Патерсон
23
Мерфи
28
Сэндерсон
7
Пак
7
Пак
28
Сэндерсон
30
Хойлетт
11
Уит
11
Уит
30
Хойлетт
19
Глатцель
25
Уорд
25
Уорд
19
Глатцель
6
Волкс
17
Томлин
17
Томлин
6
Волкс
10
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
10
26
Ранкин-Костелло
17
Беннетт
17
Беннетт
26
Ранкин-Костелло
9
Самуэль
20
Галлахер
20
Галлахер
9
Самуэль
10
Армстронг
90
Холтби
90
Холтби
10
Армстронг
Остались в запасе
Кардифф
Блэкберн
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
Главный тренер
Нил Уорнок
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Кардифф - Блэкберн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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