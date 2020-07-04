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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Кардифф
Бристоль Сити - Кардифф: обзор матча 04 июля 2020
Бристоль Сити
04.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 1
Завершен
Кардифф
85'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Кардифф
89'
Замена
С. Бамба
️️️️
Д. Хойлетт
85'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уорд
Пас отдал
Л. Томлин
79'
Замена
Д. Уорд
️️️️
К. Патерсон
Замена
Б. Афобе
️️️️
Н. Уэллс
71'
Замена
Д. Хант
️️️️
З. Винер
70'
Замена
Ф. Бенкович
️️️️
К. О'Доуда
70'
66'
Замена
Л. Томлин
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
Замена
Д. Патерсон
️️️️
А. Вайманн
58'
Желтая карточка
К. Смит
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Daniel Bentley
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
3
Джей Дасилва
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Кардифф
12
Alex Smithies
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Бристоль Сити
35
Джо Воллакотт
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
24
Freddy Hinds
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
4-3-3
1
26
Винер
26
Калас
6
3
Дасилва
8
Смит
6
Надь
47
О'Доуда
21
Уэллс
18
Дьедиу
18
Вайманн
3-2-5
12
12
Беннетт
28
Сэндерсон
13
Патерсон
23
Моррисон
35
Нельсон
30
Хойлетт
32
Роллс
6
Волкс
10
Бакуна
11
Мендес-Лэйнг
47
О'Доуда
32
Бенкович
32
Бенкович
47
О'Доуда
26
Винер
32
Хант
32
Хант
26
Винер
18
Вайманн
35
Патерсон
35
Патерсон
18
Вайманн
21
Уэллс
23
Афобе
23
Афобе
21
Уэллс
30
Хойлетт
14
Бамба
14
Бамба
30
Хойлетт
11
Мендес-Лэйнг
17
Томлин
17
Томлин
11
Мендес-Лэйнг
13
Патерсон
25
Уорд
25
Уорд
13
Патерсон
Остались в запасе
Бристоль Сити
Кардифф
23
Марли Уоткинс
ЦФ
24
Freddy Hinds
ЦФ
35
Джо Воллакотт
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
23
Марли Уоткинс
ЦФ
24
Freddy Hinds
ЦФ
35
Джо Воллакотт
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Бристоль Сити - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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