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Лестер - Шеффилд Юнайтед
Лестер - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 16 июля 2020
Лестер
16.07.2020, четверг, 20:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
29'
А. Перес
79'
Д. Грей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Шеффилд Юнайтед
90'
+3
Желтая карточка
Д. Флек
80'
Желтая карточка
Д. Иган
ГОЛ! 2:0!
Д. Грей
Пас отдал
Д. Варди
79'
Замена
Д. Грей
️️️️
Х. Барнс
76'
Желтая карточка
Д. Эванс
75'
Замена
Х. Чодури
️️️️
А. Перес
71'
59'
Замена
Б. Шарп
️️️️
К. Бешам
46'
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
С. Берге
46'
Замена
Л. Муссе
️️️️
Д. МакГолдрик
46'
Замена
Д. Флек
️️️️
Б. Осборн
ГОЛ! 1:0!
А. Перес
Пас отдал
Л. Томас
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
32
Джордж Балдок
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
15
Джордж Херст
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
13
Джон Флек
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
3-2-3-2
1
Шмейхель
6
Беннетт
5
Морган
35
Эванс
33
Томас
24
Джастин
11
Барнс
18
Тилеманс
4
Ндиди
22
Перес
9
Варди
4-4-2
1
Хендерсон
6
Бешам
15
Иган
5
О'Коннелл
3
Стивенс
32
Балдок
16
Берге
10
Норвуд
23
Осборн
17
МакГолдрик
9
МакБарни
11
Барнс
10
Грей
10
Грей
11
Барнс
22
Перес
8
Чодури
8
Чодури
22
Перес
23
Осборн
13
Флек
13
Флек
23
Осборн
16
Берге
6
Ландстрем
6
Ландстрем
16
Берге
17
МакГолдрик
11
Муссе
11
Муссе
17
МакГолдрик
6
Бешам
14
Шарп
14
Шарп
6
Бешам
Остались в запасе
Лестер
Шеффилд Юнайтед
15
Джордж Херст
ЦФ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
26
Деннис Прат
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
15
Джордж Херст
ЦФ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
26
Деннис Прат
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Лестер - Шеффилд Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Кинг Пауэр
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